Roosevelt Hernández fue acusado por delitos contra la libertad de prensa, no de múltiples homicidios

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto, fue acusado en julio de 2026 por múltiples homicidios ocurridos en distintos años. La afirmación es falsa. El Ministerio Público confirmó a EH Verifica que no existe ninguna acusación contra Hernández por esos delitos. "Acusan a Roosevelt Hernández del asesinato de Magdaleno, Alfredo Landaverde, Berta Cáceres, Isis Oveth Murillo, Aníbal Barrow, David Romero y muchos más", dice textualmente una publicación en Facebook compartida 19 veces desde el 31 de julio de 2026.

Las publicaciones comenzaron a difundirse después de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández por presuntos delitos relacionados con ataques a la libertad de prensa. Roosevelt Hernández Aguilar fue nombrado y ascendido durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, correspondiente al período 2022-2026. En diciembre de 2023 asumió como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tras cumplir 35 años de servicio institucional y pasar a condición de retiro, Hernández dejó la jefatura de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, la presidenta Xiomara Castro lo juramentó como secretario de Defensa Nacional, cargo que desempeñó hasta el traspaso de mando presidencial, el 27 de enero de 2026.

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