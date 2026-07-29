Organizaciones de derechos humanos aplauden acusación contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Organizaciones defensoras de derechos humanos respaldaron el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

El pronunciamiento surgió luego de que la Fiscalía presentara la acusación formal contra Hernández por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López, así como de la libertad de prensa y de expresión.

"Esto es un precedente y un llamado a los funcionarios e instituciones para que nunca más se haga una intimidación a un periodista o medio de comunicación", expresó Jorge Jiménez, presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh).

Por su parte, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), Dina Meza, aseguró que, frente a un proceso judicial contra Hernández, acompañarán a los periodistas afectados durante el desarrollo del proceso judicial.

"Anunciamos que las organizaciones vamos a acompañar a las víctimas que valientemente presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, pero nos llena de satisfacción porque se ven los vástagos de justicia en el país", explicó Meza.