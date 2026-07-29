Organizaciones de derechos humanos aplauden acusación contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Organizaciones defensoras de derechos humanos respaldaron el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.
El pronunciamiento surgió luego de que la Fiscalía presentara la acusación formal contra Hernández por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López, así como de la libertad de prensa y de expresión.
"Esto es un precedente y un llamado a los funcionarios e instituciones para que nunca más se haga una intimidación a un periodista o medio de comunicación", expresó Jorge Jiménez, presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh).
Por su parte, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), Dina Meza, aseguró que, frente a un proceso judicial contra Hernández, acompañarán a los periodistas afectados durante el desarrollo del proceso judicial.
"Anunciamos que las organizaciones vamos a acompañar a las víctimas que valientemente presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, pero nos llena de satisfacción porque se ven los vástagos de justicia en el país", explicó Meza.
Hechos
Tras la presentación del requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, el portavoz del Ministerio Público, Yury Mora, aclaró que el requerimiento fiscal no contempla una orden de captura contra Hernández.
"Toda la investigación la llevaron los fiscales, ellos citaron a las partes implicadas; si bien no hay fecha para la audiencia inicial, eso le corresponde al juez competente", explicó el vocero.
La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, explicó que Roosevelt Hernández será citado para comparecer a la audiencia de declaración de imputado, una vez el juzgado admita el requerimiento fiscal.
"El Ministerio Público está solicitando sea citado de la debida forma al ciudadano Roosevelt Hernández. Una vez se haga la citación de juzgado, se desarrollará la audiencia de declaración de imputado y el juez estará dictando una medida", explicó.
No obstante, frente a las acusaciones formales del MP, Hernández rechazó los señalamientos formulados y negó cualquier acto de intimidación a la prensa.
El exjerarca militar sostuvo que el caso está relacionado con la libertad de expresión y defendió las publicaciones realizadas durante su gestión al frente de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, admitió haber calificado como "sicario de la verdad" al periodista Rodrigo Wong Arévalo, luego de que este denunciara presuntos movimientos irregulares de fondos de la institución militar hacia una empresa, señalamiento que calificó como falso.
Además, rechazó las versiones que lo señalan de haber atribuido la responsabilidad de los ataques contra la prensa a la oficina de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas.
"Yo ya di mis declaraciones y lo que están hablando de que yo le eché la culpa a Relaciones Públicas es falso, totalmente falso. Es una falacia lógica", sostuvo.