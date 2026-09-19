Matan a balazos a mujer de 24 años dentro de una vivienda en la colonia 28 de Marzo

Tegucigalpa, Honduras.- Una joven identificada como Kimberly Paola Núñez, de 24 años, murió tras ser atacada a balazos dentro de una vivienda ubicada en la colonia 28 de Marzo, en Tegucigalpa el pasado 18 de septiembre en horas de la noche. De acuerdo con información preliminar, varios individuos habrían ingresado al inmueble después de tocar la puerta y posteriormente atacaron a la joven.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen aún son investigadas por las autoridades. La víctima habría recibido al menos un disparo en la cabeza, lo que le provocó la muerte en el interior de la vivienda. Hasta el momento no se ha informadocuántas personas participaron en el hecho. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tras conocerse el ataque, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la colonia 28 de Marzo para acordonar la escena y comenzar con las primeras diligencias investigativas. En el lugar también se presentó personal de Medicina Forense, que realizó el levantamiento del cuerpo de Kimberly Paola Núñez para trasladarlo a la morgue capitalina y continuar con el procedimiento correspondiente.