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Matan a balazos a mujer de 24 años dentro de una vivienda en la colonia 28 de Marzo

Kimberly Paola Núñez, de 24 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza dentro de una vivienda de la colonia 28 de Marzo, en Tegucigalpa

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 08:28
Matan a balazos a mujer de 24 años dentro de una vivienda en la colonia 28 de Marzo

Las autoridades investigan el asesinato de Kimberly Paola Núñez, una joven de 24 años que fue atacada a balazos dentro de una vivienda en la colonia 28 de Marzo.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Una joven identificada como Kimberly Paola Núñez, de 24 años, murió tras ser atacada a balazos dentro de una vivienda ubicada en la colonia 28 de Marzo, en Tegucigalpa el pasado 18 de septiembre en horas de la noche.

De acuerdo con información preliminar, varios individuos habrían ingresado al inmueble después de tocar la puerta y posteriormente atacaron a la joven.

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Las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen aún son investigadas por las autoridades.

La víctima habría recibido al menos un disparo en la cabeza, lo que le provocó la muerte en el interior de la vivienda.

Hasta el momento no se ha informadocuántas personas participaron en el hecho.

Un disparo en la cabeza acabó con la vida de Kimberly Paola Núñez dentro de una vivienda de la colonia 28 de Marzo.

Un disparo en la cabeza acabó con la vida de Kimberly Paola Núñez dentro de una vivienda de la colonia 28 de Marzo.

 (Foto: Redes sociales )

Tras conocerse el ataque, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la colonia 28 de Marzo para acordonar la escena y comenzar con las primeras diligencias investigativas.

En el lugar también se presentó personal de Medicina Forense, que realizó el levantamiento del cuerpo de Kimberly Paola Núñez para trasladarlo a la morgue capitalina y continuar con el procedimiento correspondiente.

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Las autoridades también localizaron dentro de la vivienda a una menor de 15 años, quien fue retenida para efectos de investigación. Hasta ahora se desconoce si la adolescente tendría algún vínculo familiar con la víctima.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabajan en la recopilación de evidencias y testimonios para determinar el móvil del crimen, identificar a los responsables y establecer cómo ocurrió el ataque.

El caso permanece bajo investigación y se espera que las autoridades brinden más detalles conforme avancen las diligencias.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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