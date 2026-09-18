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Don Francisco regresa a la pantalla y revive la magia de “Sábado Gigante”

La producción supone el regreso de Don Francisco a un programa fijo de TelevisaUnivision desde la conclusión de “Sábado Gigante” en 2015

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 17:30
Don Francisco regresa a la pantalla y revive la magia de “Sábado Gigante”

A sus 85 años, Don Francisco encabezará cada entrega de la nueva producción junto a un invitado especial.

 Foto: Agencia EFE

Miami, Estados Unidos.- El presentador chileno Don Francisco estrenará el 11 de octubre 'Gigantes con Don Francisco', una serie de programas especiales que se grabará en el mismo estudio donde hizo 'Sábado Gigante', según anunció este viernes la cadena TelevisaUnivision.

'Sábado Gigante' estuvo en antena 53 años, desde 1962 en Chile hasta septiembre de 2015 en Estados Unidos, por lo que tiene el récord Guinness al espacio de variedades de mayor duración presentado por el mismo conductor, cuyo nombre real es Mario Kreutzberger.

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El presentador, de 85 años, no tenía un programa fijo en la cadena desde entonces.

Entre los invitados figuran la cantante y actriz mexicana Lucero, el intérprete puertorriqueño Luis Fonsi y el portero de la selección mexicana Guillermo 'Memo' Ochoa.

Cada entrega se construirá alrededor de un invitado, con banda en vivo, imágenes de archivo y reencuentros con familiares y amigos, además de público en el estudio, según indicó la compañía.

La presentadora mexicana Nitzia Chama, del programa matutino 'Despierta América', será la coanimadora.

El estreno será a las 19:00 hora del este de Estados Unidos (23:00 GMT) en la cadena Univision, y el programa estará disponible al día siguiente en la plataforma ViX.

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Redacción web
Agencia EFE

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