Don Francisco regresa a la pantalla y revive la magia de “Sábado Gigante”

'Sábado Gigante' estuvo en antena 53 años, desde 1962 en Chile hasta septiembre de 2015 en Estados Unidos, por lo que tiene el récord Guinness al espacio de variedades de mayor duración presentado por el mismo conductor, cuyo nombre real es Mario Kreutzberger.

Miami, Estados Unidos.- El presentador chileno Don Francisco estrenará el 11 de octubre 'Gigantes con Don Francisco', una serie de programas especiales que se grabará en el mismo estudio donde hizo 'Sábado Gigante' , según anunció este viernes la cadena TelevisaUnivision.

El presentador, de 85 años, no tenía un programa fijo en la cadena desde entonces.

Entre los invitados figuran la cantante y actriz mexicana Lucero, el intérprete puertorriqueño Luis Fonsi y el portero de la selección mexicana Guillermo 'Memo' Ochoa.

Cada entrega se construirá alrededor de un invitado, con banda en vivo, imágenes de archivo y reencuentros con familiares y amigos, además de público en el estudio, según indicó la compañía.

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La presentadora mexicana Nitzia Chama, del programa matutino 'Despierta América', será la coanimadora.

El estreno será a las 19:00 hora del este de Estados Unidos (23:00 GMT) en la cadena Univision, y el programa estará disponible al día siguiente en la plataforma ViX.