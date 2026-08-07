Reprograman para el 19 de agosto audiencia contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia de declaración de imputado contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, fue reprogramada para el 19 de agosto, luego de que la diligencia prevista para este viernes 7 de agosto no se realizara. El Ministerio Público acusa a Hernández de los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de derechos fundamentales.

El requerimiento fiscal fue presentado el 29 de julio de 2026 y se deriva de publicaciones y señalamientos difundidos desde medios vinculados a las Fuerzas Armadas durante su gestión, en perjuicio del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. La Fiscalía identificó como periodistas agraviados a Dagoberto Rodríguez, Juan Carlos Sierra, Rodrigo Wong Arévalo y José Adán López.

La reprogramación de la audiencia fue cuestionada por Doris Imelda Madrid, abogada de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, quien calificó como "mala práctica" informar públicamente sobre el cambio de fecha sin que ambas partes fueran notificadas oficialmente. La abogada lamentó que como representante del gremio periodístico no había recibido una notificación formal sobre el cambio de fecha de la audiencia. "A este momento, Doris Imelda Madrid, que es acusadora privada representando al gremio periodístico, no ha sido notificada en legal y debida a forma del cambio de la fecha", indicó.

Madrid cuestionó la solicitud de reprogramación presentada por la defensa del exjefe del Estado Mayor Conjunto y consideró que los equipos legales deben contar con más de un integrante para evitar cambios de agenda en las audiencias.

Caso