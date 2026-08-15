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"Queremos que nos reconozcan lo que nos pertenece": Garífunas denuncian incumplimiento de fallos de CorteIDH

Ofraneh exige diálogo al Gobierno, restitución de tierras y protección de sus comunidades, mientras condena el desalojo de San Juan y la criminalización de defensores.

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 11:22
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La comunidad garífuna de Honduras sufre una "horrible persecución" y el desplazamiento de sus territorios ancestrales ante el incumplimiento del Estado de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), denunció en una entrevista con EFE la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda.

“La única respuesta que ha habido de este Gobierno es llegar a desplazar a las comunidades, hacer una horrible persecución”, afirmó Miranda, quien criticó la falta de apertura al diálogo del Ejecutivo que preside Nasry 'Tito' Asfura para abordar la crisis territorial.

 Gustavo Amador / EFE
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"La única respuesta que ha habido del Gobierno es llegar a desplazar a las comunidades, hacer una horrible persecución”, afirmó Miranda, quien criticó la falta de apertura al diálogo del Ejecutivo.
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Los garífunas de Honduras son una comunidad afrodescendiente llegada desde San Vicente en 1797, asentada sobre todo en la costa caribeña en decenas de comunidades que reclaman el respeto a sus tierras ancestrales, derechos y mejores condiciones de vida.
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La líder afrodescendiente hizo la denuncia desde un campamento instalado el pasado lunes frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, donde unas 200 personas han levantado tiendas de campaña y una cocina comunitaria para mantener la protesta de forma indefinida.
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Miranda explicó que la movilización exige al Estado el cumplimiento de cuatro sentencias de la CorteIDH sobre la restitución de sus tierras tradicionales, así como una respuesta efectiva ante los constantes conflictos territoriales.
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“Si quieren cumplir la sentencia y abrir el diálogo, tienen que llamar a las instancias y a las comunidades”, subrayó la activista, tras confirmar "la desaparición" de la comisión de seguimiento al cumplimiento de las sentencias creada durante el gobierno anterior.
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Honduras acumula cuatro condenas del tribunal interamericano por violar los derechos comunitarios garífunas en Triunfo de la Cruz y Punta Piedra (2015), San Juan (2023) y Cayos Cochinos (2026), fallos que exigen la restitución de tierras ancestrales, la consulta previa y el cese de la desprotección estatal.
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La coordinadora de la Ofraneh señaló que, aunque el Gobierno ha manifestado públicamente su disposición a dialogar, las comunidades no han sido convocadas para acordar las medidas necesarias para cumplir las resoluciones internacionales.
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