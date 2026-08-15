"Queremos que nos reconozcan lo que nos pertenece": Garífunas denuncian incumplimiento de fallos de CorteIDH

La comunidad garífuna de Honduras sufre una "horrible persecución" y el desplazamiento de sus territorios ancestrales ante el incumplimiento del Estado de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), denunció en una entrevista con EFE la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda.

“La única respuesta que ha habido de este Gobierno es llegar a desplazar a las comunidades, hacer una horrible persecución”, afirmó Miranda, quien criticó la falta de apertura al diálogo del Ejecutivo que preside Nasry 'Tito' Asfura para abordar la crisis territorial.