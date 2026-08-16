Cortes de energía eléctrica programados para el lunes 17 de agosto en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- Varias colonias y sectores de San Pedro Sula, en Cortés, al norte de Honduras, permanecerán sin energía eléctrica durante varias horas este lunes 17 de agosto, debido a una suspensión programada del suministro.

De acuerdo con la programación, el corte se realizará en un horario de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde, por lo que los residentes y establecimientos de las zonas afectadas deberán tomar las previsiones correspondientes.