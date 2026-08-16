Cortes de energía eléctrica programados para el lunes 17 de agosto en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- Varias colonias y sectores de San Pedro Sula, en Cortés, al norte de Honduras, permanecerán sin energía eléctrica durante varias horas este lunes 17 de agosto, debido a una suspensión programada del suministro.
De acuerdo con la programación, el corte se realizará en un horario de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde, por lo que los residentes y establecimientos de las zonas afectadas deberán tomar las previsiones correspondientes.
A continuación las zonas:
Colonias San Juan, Santa Marta, Santa Clara, colonia El Porvenir, colonia Indiana, colonia El Edén, colonia Lomas de Raquel, Lomas del Carmen, colonia Luis García Bustamante, residencial Toledo, Los Naranjo, La Alameda, residencial Villas Paraíso Etapa I y II, residencial Mallorca y Supermercado La Fuente.
Las interrupciones forman parte de los cortes programados para este lunes y se extenderán por aproximadamente seis horas.
Se recomienda a los pobladores de estos sectores tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante el período en que permanecerán sin servicio eléctrico.