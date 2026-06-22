El 90% de las denuncias recibidas por extorsión son falsas, según la DAET

Tegucigalpa, Honduras.- En los 25 días de funcionamiento de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroritas (DAET), esta unidad policial registra la detención de 29 personas a nivel nacional. De las 29 personas capturadas, 19 de estas fueron aprehendidas in fragantis en la comisión y las 10 restantes tenían una orden de captura girada por un órgano jurisdiccional del Poder Judicial.

Los arrestados están ligados al dolo de asociación para delinquir, es decir, que están vinculados a maras y pandillas, otro tanto por tenencia ilegal de armas y por extorsión; este último uno de los más grandes flagelos criminales en el país. El subcomisionado de Policía y jefe de la DAET, Daniel Molina, detalló que "tres de ellos pertenecen a la Pandilla 18, diez a la MS-13, 15 que pertenecen a estructuras independientes y uno que fue capturado, que se dedica al tema del narcotráfico".

Molina aseguró de los 19 arrestados en flagrancia, y que por ende no tenían una investigación previa, todos fueron judicializados y les han dictado el auto de formal procesamiento, debido a que se ha realizado una buena fundamentación y recolección de evidencias en los casos. Durante las operaciones se han decomisado cientos de envoltorios com cocaína, marihuana y crack, además, siete armas de fuego cortas, vehículos y dinero en efectivo.

Sin ser pandillas