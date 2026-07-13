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Cae “Virolo”, supuesto surtidor de droga en puntos de venta de la MS-13

Los agentes de la DAET le decomisaron tres tipos de drogas y dinero en efectivo, suspuestamente producto de la venta de alucinógenos

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 17:59
Cae “Virolo”, supuesto surtidor de droga en puntos de venta de la MS-13

Erick Geovany Bonilla Castillo, custodiado por dos agentes policiales, al igual que la evidencia de las drogas con las que fue capturado.

 Foto: Cortesía/El Heraldo

Comayagua, Honduras.- Un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha, MS-13, fue capturado en una operación ejecutada por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en la ciudad de Comayagua.

Se trata de Erick Geovany Bonilla Castillo, de 45 años de edad, conocido en el mundo de las maras con el alias de “Virolo”. La detención del sospechoso se produjo en el barrio Torondón, en la ciudad colonial.

De acuerdo con las investigaciones de la DAET, Erick Bonilla es considerado uno de los principales abastecedores de narcóticos para puntos de venta controlados por la Mara Salvatrucha, en Comayagua.

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De igual manera, le atribuyen a el "Virolo", la venta directa de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo, actividad que constituye una de las principales fuentes de financiamiento de esa estructura delictiva.

Decomisos

Durante el procedimiento de arresto, los equipos policiales le decomisaron una considerable cantidad de marihuana, cocaína y piedras de crack; todas en los envoltorios, listas para la venta.

Asimismo, se le incautó dinero en efectivo, el cual se presume proviene de la comercialización ilícita de estos estupefacientes.

El capturado tiene antecedentes penales por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Según los registros policiales, en febrero del presente año, fue procesado por el dolo de facilitación de los medios para el transporte y tráfico ilícito de drogas.

No obstante, por circunstancias que serán determinadas por las autoridades competentes, Bonilla Castillo se encontraba nuevamente en libertad y había retomado sus actividades ilícitas.

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El detenido, junto con la evidencia decomisada, fue remitido al Ministerio Público (MP) y posteriormente a los tribunales de justicia, dónde debera de responder por el delito de tráfico de drogas, en perjuicio de la salud pública.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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