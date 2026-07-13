Capturan a "El Colocho", acusado de masacre que dejó tres muertos y cinco heridos en Copán

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido por su supuesta participación en una masacre en la que murieron tres personas. El capturado fue identificado con el alias de "El Colocho". Según las autoridades, el crimen por el que es investigado ocurrió el pasado 12 de abril del 2021 en el municipio de Nueva Arcadia, Copán. De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el individuo fue capturado mediante un operativo coordinado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

"La captura fue posible gracias al seguimiento efectuado en el sistema de información de historial criminal, en coordinación con las oficinas de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quienes lograron deportar a esta persona", dijo la portavoz de la DPI. Una vez que alias "El Colocho" fue deportado a Honduras, las autoridades ejecutaron su captura en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula. Al hombre, de 25 años, se le supone responsable de haber participado en la masacre ocurrida en la zona occidental del país.