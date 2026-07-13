La frase que encendió a Argentina: "A Messi hay que mandarlo a dormir"

Manchester, Inglaterra.- Desde antes que se confirmara este juego en semifinales entre las selecciones de Argentina contra Inglaterra, la tensión comenzó subir y ahora más cuando han tocado a Lionel Messi. Una se las semifinales del Mundial United 2026 es el choque entre la actual campeona del mundo, Argentina contra la que busca dar la sorpresa, Inglaterra, esto será el miércoles en Atlanta, Georgia.

El partido tiene recuerdos nada agradables, una de ellas fuera del fútbol, es la guerra de Las Malvinas, hablando de Mundial, los goles de Diego Maradona en 1986 y la expulsión de David Beckham provocada por Diego Simeone en 1998. Por lo que es un tema que deja mucha tela que cortar y eso es lo que ha hecho el exjugador inglés, Joe Cole, quien en un programa con Gary Lineker y Micah Richards, ha lanzado dura frase.