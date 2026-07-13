La frase que encendió a Argentina: "A Messi hay que mandarlo a dormir"

Manchester, Inglaterra.- Desde antes que se confirmara este juego en semifinales entre las selecciones de Argentina contra Inglaterra, la tensión comenzó subir y ahora más cuando han tocado a Lionel Messi.
Una se las semifinales del Mundial United 2026 es el choque entre la actual campeona del mundo, Argentina contra la que busca dar la sorpresa, Inglaterra, esto será el miércoles en Atlanta, Georgia.
El partido tiene recuerdos nada agradables, una de ellas fuera del fútbol, es la guerra de Las Malvinas, hablando de Mundial, los goles de Diego Maradona en 1986 y la expulsión de David Beckham provocada por Diego Simeone en 1998.
Por lo que es un tema que deja mucha tela que cortar y eso es lo que ha hecho el exjugador inglés, Joe Cole, quien en un programa con Gary Lineker y Micah Richards, ha lanzado dura frase.
"A Messi hay que mandarlo a dormir", dijo Cole, a lo que Richards rápidamente contestó, "no digas eso", sabiendo que lo que había expresado podía generar mucha polémica.
Algo que no detuvo a Cole y siguió; "A mandarlo a dormir. Lo digo ahora, iremos a la final del Mundial. Les vamos a ganar, lo siento en mis huesos".
Otro comentario que también calentó el ambiente fue el que lanzó Gary Lineker sobre la defensa de Argentina, precisamente de Cuti Romero y Lisandro Martínez.
"Tienes a Cristian Romero у Lisandro Martínez que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos у apareciendo por todas partes. Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios у, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo", aseguró.