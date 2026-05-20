Capturan en frontera de Corinto a hondureño acusado de tráfico ilícito de personas

La detención fue ejecutada en el puesto de control fronterizo de Corinto, en el municipio de Omoa, Cortés, durante un operativo desarrollado en el marco del plan “Barrios y Comunidades Seguras”, en coordinación con agentes de INTERPOL y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

Cortés, Honduras.- Agentes de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a un ciudadano hondureño que mantenía una Notificación Roja Internacional activa por los delitos de tráfico ilícito de personas y asociación para delinquir.

El detenido es un hombre de 40 años, originario de Choluteca y residente en el sector Chamelecón de San Pedro Sula, quien fue solicitado por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa desde el 16 de noviembre de 2020.

Según el informe policial, al momento de realizarle el registro biométrico en el sistema migratorio, las autoridades confirmaron la alerta internacional y la orden de captura pendiente en su contra.

Las investigaciones desarrolladas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) señalan que el sospechoso estaría vinculado a una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de personas, coordinando el ingreso irregular de migrantes desde Costa Rica y facilitando hospedaje, alimentación y transporte a través de distintos puntos de Honduras con destino final hacia Estados Unidos.

De acuerdo con las pesquisas, la red criminal habría movilizado de manera irregular a 28 ciudadanos cubanos, cuatro nicaragüenses y 40 hondureños.

Tras su captura, el imputado fue remitido ante el juzgado competente para continuar con el proceso legal correspondiente.