A balazos y quemado: asesinan a guardia de seguridad en San Francisco, Atlántida

Atlántida, Honduras.- Un guardia de seguridad que se conducía en su motocicleta fue acribillado con más de 12 disparos en el sector de Caicesa, municipio de San Francisco, en el departamento de Atlántida, durante el martes 19 de mayo. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Noel Isaías Toruño Baquedano, de 35 años de edad. Vecinos detallaron que laboraba en una empresa dedicada al procesamiento de palma africana.

Testigos manifestaron que el guardia de seguridad iba en su motocicleta cuando fue interceptado por desconocidos que se conducían en una camioneta tipo Pick Up sin placas. Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida y luego le prendieron fuego al cuerpo y a la motocicleta. Posteriormente, se dieron a la fuga, según indica el reporte.