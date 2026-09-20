Tabla de posiciones Liga de España: Real Madrid tropieza y Barcelona sonríe en la cima

Madrid, España.- El Real Madrid sufrió un duro golpe este domingo en LaLiga de España al perder 2-1 ante el Atlético de Madrid en el derbi disputado en el Riyadh Air Metropolitano, resultado que provocó cambios importantes en la parte alta de la clasificación. El conjunto blanco llegaba al derbi como segundo clasificado, por detrás del Barcelona, pero la derrota le hizo perder esa posición y ahora deberá recuperar terreno en las próximas jornadas.

El Atlético de Madrid aprovechó su condición de local y sumó tres puntos que le permiten escalar hasta el segundo lugar de la tabla. Los rojiblancos llegaron a 16 unidades, mientras que el Real Madrid se mantiene con 15 puntos. Ayer, el Barcelona había hecho su trabajo al derrotar 3-1 al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El conjunto azulgrana mantiene así el liderato con 21 puntos, producto de siete victorias consecutivas en el campeonato. Raphinha fue la gran figura del encuentro al marcar los tres goles del Barcelona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La jornada 7 todavía tiene partidos pendientes, por lo que algunas posiciones de la clasificación podrían sufrir modificaciones una vez que se complete la fecha.

Tabla de posiciones de LaLiga de España