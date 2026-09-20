Atlético de Madrid vs Real Madrid EN VIVO: Hora y dónde ver partido de LaLiga de España

Madrid, España.- Reencontrados Jose Mourinho y Diego Simeone doce años después, lanzado Kylian Mbappé , disponible Julián Alvarez , absolutamente vigentes Jan Oblak y Thibaut Courtois y configurados ambos equipos para competir por todo, Atlético de Madrid y Real Madrid se están enfrentando este domingo en un derbi total en el estadio Metropolitano.

Una prueba de fuego en toda su expresividad. Hay mucha presión, tal y como es el ritmo del Barcelona hasta ahora en el campeonato. También la tensión propia de un partido de esta dimensión y la pasión del ‘clásico’ en la capital española. Y, sobre todo, la exigencia tremenda de un duelo que desafía a los dos, mide sus capacidades y condiciona su futuro más inmediato.

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No es un derbi decisivo, todavía queda muchísimo por jugar, con 31 jornadas por competir después del desenlace dominical de este duelo, pero sí es un examen clave, con todas las consecuencias que pueda tener un resultado u otro para un equipo u otro, cuando el apenas se han atravesado los primeros seis choques.

Tiene 15 puntos el Real Madrid, que sólo ha perdido contra el Betis (1-0), y tiene 13 el Atlético, que cedió un 2-2 contra el Villarreal en su estadio y cayó por 3-0 por su segunda parte contra el Athletic Club en San Mamés. Ya han fallado, con todo lo que eso supone de carga sobre su recorrido inicial por LaLiga EA Sports, que los dos quieren ganar. Sin duda.

El Real Madrid llega al derbi tras otra victoria agónica. Fuera de casa, el equipo de José Mourinho sufre aún más su irregularidad. Un equipo de dos caras. O tres, como ha expresado ya el técnico en dos ocasiones: dominio, bajada de nivel y arriesgar. Ante el Elche y el Espanyol le salió bien, contra el Betis no fue así y les costó la única derrota de la temporada hasta el momento.

Este domingo llega la máxima exigencia. Una visita al Metropolitano que marcará el primer tramo de la temporada para el Real Madrid. Con tres semanas de parón internacional por delante, el derbi puede aportar tranquilidad o ahondar en las dudas en torno a un equipo marcado por dos años sin títulos.

Tras esto, llegó Mourinho con el objetivo de enderezar el rumbo. A estas alturas hace un año, el elegido fue Xabi Alonso, pero una goleada (5-2) sufrida en el derbi empezó a cambiar el rumbo de un proyecto que acabó siendo efímero.

Aspira ‘Mou’ a alargar más su segunda etapa en el Real Madrid. Xabi salió en enero, llegó Arbeloa y acabó en mayo. Lejos de la estabilidad y la continuidad con unos futbolistas bajo la lupa.

Especialmente un Vinícius Junior lejos de su mejor nivel físico, que afecta a su rendimiento. “No puedo fallar tanto”, escribió el brasileño en sus redes sociales tras el partido ante el Elche.

Sin embargo, ‘Vini’ será titular en un once casi definido por Mourinho, con el hueco abierto de quién será el acompañante de Fede Valverde en el doble pivote. Bernardo Silva, Aurelien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, las opciones. El portugués, el que más posibilidades tiene.

El resto de puestos están claros, salvo contratiempo o sorpresa de ‘Mou’ para visitar el Metropolitano por primera vez y volver a vivir un derbi contra el Atlético cuyo último recuerdo es una derrota en la final de la Copa del Rey disputada en el Santiago Bernabéu, el 17 de mayo de 2013.

Avisado está el Real Madrid por el 5-2 que lo desbordó hace un año con Xabi Alonso en el banquillo, pero también el Atlético de Madrid, que sólo salió vencedor en ese duelo de los últimos cinco contra el ‘eterno’ rival. Ha recuperado las sensaciones, aliviado por dos triunfos imbatido con el 0-3 a la Real Sociedad y 4-0 a Osasuna. Debe reafirmarlo.

Julián Alvarez parece listo para el derbi, tras dos encuentros de baja. Ya ha ultimado su puesta a punto de una sobrecarga, estará en la convocatoria y sólo queda por conocer si saldrá o no de inicio. Tiene que decidirlo todavía Simeone, según contó él mismo este sábado. Es su vuelta al Metropolitano, además, tras la bronca que recibió contra el Villarreal pasado 23 de agosto, por su deseo expreso de ser traspasado al Barcelona.

Entonces, su presencia era un foco de atención. Este domingo no lo será tanto, porque la dimensión magnífica y atractiva del partido sobrepasa cualquier otra cuestión alrededor del duelo, el centro de todo. Jonathan David, goleador dos veces en los últimos dos partidos, es la otra opción para el ataque del Atlético, que aún mantiene las bajas de Alexander Sorloth, por octavo partido, y Pablo Barrios, por tercer encuentro consecutivo.

Más allá de Julián Alvarez, el máximo goleador de los últimos diez derbis (cuatro tantos) y hasta ahora sólo titular en Liverpool en esta campaña, el resto del once invita a la duda en el medio campo, con Marcos Llorente y Koke Resurrección, ante su cuadragésimo quinto derbi, o Morten Hjulmand, como opciones con más fuerza, y en la titularidad o no de Ademola Lookman, quizá reserva.

Sí parecen seguros en la alineación tanto Kang in Lee como Álex Baena, ya con cuatro goles en este ejercicio cuando el pasado curso marcó la mitad (2), más Giuliano Simeone, en una línea ofensiva de tres medias puntas. Atrás, Marc Pubill, Cuti Romero, David Hancko y Alejandro Grimaldo es la defensa más probable, con Jan Oblak en la portería.