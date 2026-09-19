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Cholo Siomeone toma decisión con Julián Álvarez para el derbi Atlético vs Real Madrid

Julián Alvarez sufrió una sobrecarga muscular en el entrenamiento del sábado de la pasada semana

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 15:47
Cholo Siomeone toma decisión con Julián Álvarez para el derbi Atlético vs Real Madrid

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este domingo a partir de las 8:15 AM.

Foto: EFE.

Madrid, España.- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó este sábado que Julián Alvarez entrará en la convocatoria para el derbi de este domingo contra el Real Madrid, ya ultimada su recuperación de una sobrecarga muscular, a la espera de decidir si comenzará el encuentro en el once titular o entrará en el segundo tiempo.

“Nos va a acompañar y después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo”, alimentó la incógnita sobre la presencia en la alineación titular o no del atacante argentino, que sólo ha completado un entrenamiento con el grupo, este mismo sábado, después de iniciar su reincorporación progresiva el viernes, aunque no hizo la sesión entera entonces.

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Él y canadiense Jonathan David, autor de dos goles en los dos últimos partidos, son las dos opciones para jugar en la delantera del conjunto rojiblanco, secundados por una línea de tres medias puntas.

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Julián Alvarez sufrió una sobrecarga muscular en el entrenamiento del sábado de la pasada semana, que lo ha apartado de los dos últimos choques ante la Real Sociedad y Osasuna.

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Redacción web
EFE

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