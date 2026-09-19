Cholo Siomeone toma decisión con Julián Álvarez para el derbi Atlético vs Real Madrid

Madrid, España.- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó este sábado que Julián Alvarez entrará en la convocatoria para el derbi de este domingo contra el Real Madrid, ya ultimada su recuperación de una sobrecarga muscular, a la espera de decidir si comenzará el encuentro en el once titular o entrará en el segundo tiempo.

“Nos va a acompañar y después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo”, alimentó la incógnita sobre la presencia en la alineación titular o no del atacante argentino, que sólo ha completado un entrenamiento con el grupo, este mismo sábado, después de iniciar su reincorporación progresiva el viernes, aunque no hizo la sesión entera entonces.