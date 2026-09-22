¡No será sacrificado! Zeus, pitbull que mató a su dueño, irá a un refugio

Zeus, el perro pitbull que atacó mortalmente a su dueño en la colonia Hato de Enmedio, no será sacrificado y será llevado a un refugio, mientras las autoridades sanitarias mantienen al animal bajo observación durante 10 días para descartar que tenga rabia.
Autoridades sanitarias y municipales llegaron hasta la vivienda ubicada en el sector 4 de la colonia Hato de Enmedio, donde ocurrió el ataque contra Alex Alfonso Maldonado Bonilla, de 75 años.
De acuerdo con las autoridades sanitarias, los protocolos para este tipo de casos establecen que el animal agresor debe permanecer bajo observación durante 10 días después de la mordedura y descartar rabia.
Zeus fue sacado de la vivienda enjaulado y posteriormente fue llevado a la veterinaria "Kathy La Rescatista Independiente", según la publicación en redes.
“Bienvenido”, dice el mensaje colocado junto a una fotografía de Zeus, quien permanece dentro de una jaula tras el ataque mortal.
Alex Maldonado acudió alrededor de las 11:00 am a un centro asistencial después de sufrir un primer ataque que le provocó lesiones en una de sus manos. Luego regresó a su vivienda.
Alrededor de las 5:00 pm, el perro volvió a atacarlo. La agresión le provocó heridas que terminaron causándole la muerte, aunque trataron de brindarle atención médica.
El animal le arrancó un pie a la víctima, que sufrió el desprendimiento desde el tobillo, mientras que el hijo del fallecido también resultó herido en las manos cuando intentó ayudarlo.
Una de las residentes aseguró que el perro era golpeado con frecuencia por su propietario y afirmó: “El pobre perro ni lo sacaban y lo golpeaban bastante con un palo de escoba; el perro lloraba”.
“Solo dándole con un leño pasaban”, dijo otra vecina. Estas declaraciones corresponden a testimonios de residentes y deberán ser verificadas por las autoridades.
Aunque el hijo de la víctima, señalado por vecinos como el verdadero propietario del perro, inicialmente se oponía a entregar a Zeus, el animal fue llevado a un refugio mientras esperan los resultados de la observación.
Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los dos ataques.