Proponen ley para que propietarios no paguen deudas de luz dejadas por inquilinos

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada de Libertad y Refundación (Libre) Dunia Jiménez presentó ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley para la Identificación y Responsabilidad del Arrendatario por el Consumo de Energía Eléctrica. La iniciativa busca que las deudas por el servicio eléctrico sean atribuidas a las personas que generaron el consumo durante el período en que ocuparon un inmueble, siempre que exista responsabilidad contractual del arrendatario. El proyecto plantea crear un sistema de identificación de inquilinos, donde las empresas prestadoras del servicio podrán registrar los datos personales del arrendatario, el número de cuenta, la dirección del inmueble y el período de ocupación de la vivienda.

Es decir, que los arrendatarios asumirán la obligación económica del consumo de energía eléctrica de la vivienda en el tiempo habitado. Para determinar con precisión el consumo de cada período, la iniciativa plantea dejar constancia de las lecturas del medidor tanto al inicio como al finalizar los contratos de alquiler. Con ello se busca diferenciar las obligaciones de cada ocupante. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El proyecto también contempla la regularización de las deudas existentes. En estos casos, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) deberá facilitar acuerdos de pago a los arrendatarios que mantengan obligaciones pendientes.

Reporte de deudas

Otro de los puntos incluidos es el reporte de deudas vencidas y certificadas de los inquilinos a las centrales de riesgo privadas autorizadas, una vez que se hayan agotado los procedimientos de notificación y reclamación establecidos. El arrendatario deberá recibir una notificación y contará con un plazo de 30 días calendario para cancelar la deuda, suscribir un convenio de pago o presentar una oposición cuando considere que la obligación no le corresponde. Señala que las instituciones financieras podrán tomar en cuenta estas obligaciones dentro de sus evaluaciones de riesgo crediticio. La existencia de una deuda, según el proyecto, no implicará automáticamente la denegación de un préstamo.

¿Qué pasa con los nuevos inquilinos?