Crecida del río Goascorán deja incomunicadas a unas 12 comunidades en Alianza, Valle

Valle, Honduras.- Unas 12 comunidades están incomunicadas tras la crecida del río Goascorán, en el municipio de Alianza, Valle,en el sector de la Costa de los Amates. Las autoridades de Copeco explicaron que el vado se encuentra al mismo nivel del río debido a las fuertes lluvias.
Según Juan José Reyes, jefe de Alerta Temprana de la Comisión Nacional de Emergencias (Copeco), el río no está desbordado, pero ha crecido aproximadamente medio metro, lo que ha provocado que el agua alcance el mismo nivel del vado.
La crecida se registra en el sector de El Cubulero y la Costa de los Amates. Ante la necesidad de cruzar el río, algunos residentes han optado por utilizar canoas, pero las autoridades hacen un llamado a tomar precauciones.
"Las precipitaciones que se han generado en las zonas montañosas del departamento de La Paz y de la hermana República de El Salvador son las que han incrementado el caudal del río Goascorán, ya que en estos sectores nace este río", explicó Reyes.
El experto explicó que "el río no está desbordado, el problema es que el vado está al mismo nivel del río, entonces si el río aumenta medio metro su caudal, que es lo que ha aumentado, incomunica ese paso".
Reyes confirmó que "son más o menos unas 12 comunidades hacia el otro lado del río".
La crecida del río se debe a que durante los últimos siete días se han registrado fuertes lluvias en la zona. Además, el caudal ha aumentado debido a las precipitaciones en las zonas montañosas del departamento de La Paz y en sectores de El Salvador.
Reyes reconoció que, producto de la sequía que hace unas semanas estaba afectando a la ganadería y la agricultura, el río se encontraba en niveles críticos. Sin embargo, con las últimas lluvias, su caudal se ha recuperado.
Aunque el río apenas sobrepasa el vado, el experto llamó a tener prudencia a los motociclistas, conductores de buses y vehículos de cuatro ruedas. También pidió a las personas que trabajan con las lanchas utilizadas para trasladar a los habitantes que no asuman ningún riesgo.