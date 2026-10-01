Crecida del río Goascorán deja incomunicadas a unas 12 comunidades en Alianza, Valle

Valle, Honduras.- Unas 12 comunidades están incomunicadas tras la crecida del río Goascorán, en el municipio de Alianza, Valle,en el sector de la Costa de los Amates. Las autoridades de Copeco explicaron que el vado se encuentra al mismo nivel del río debido a las fuertes lluvias. Según Juan José Reyes, jefe de Alerta Temprana de la Comisión Nacional de Emergencias (Copeco), el río no está desbordado, pero ha crecido aproximadamente medio metro, lo que ha provocado que el agua alcance el mismo nivel del vado. La crecida se registra en el sector de El Cubulero y la Costa de los Amates. Ante la necesidad de cruzar el río, algunos residentes han optado por utilizar canoas, pero las autoridades hacen un llamado a tomar precauciones.

"Las precipitaciones que se han generado en las zonas montañosas del departamento de La Paz y de la hermana República de El Salvador son las que han incrementado el caudal del río Goascorán, ya que en estos sectores nace este río", explicó Reyes.

El experto explicó que "el río no está desbordado, el problema es que el vado está al mismo nivel del río, entonces si el río aumenta medio metro su caudal, que es lo que ha aumentado, incomunica ese paso". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Reyes confirmó que "son más o menos unas 12 comunidades hacia el otro lado del río".