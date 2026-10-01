Comunicador social pierde la vida tras accidente en Yoro

Yoro, Honduras.- El comunicador social Darling Isaías López Martínez, de 34 años, murió la noche del miércoles 30 de septiembre en el Hospital General de El Progreso, Yoro, luego de resultar gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 7:00 p.m.
De acuerdo con la información preliminar, López Martínez se conducía en una motocicleta cuando colisionó contra un vehículo tipo turismo en la carretera que comunica El Progreso con Tela, específicamente en el sector de la aldea Toyós.
Según el relato proporcionado por un familiar, el conductor del turismo habría intentado realizar una maniobra de rebasamiento y terminó impactando contra la moto en la que se desplazaba el comunicador.
Tras el percance vial, Martínez fue auxiliado inicialmente por elementos de la Policía Nacional que se encontraban en la zona y posteriormente, miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron su traslado de emergencia hasta el Hospital General de El Progreso.
En el centro asistencial, el comunicador recibió atención médica debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el incidente y pese a los esfuerzos realizados por los médicos para salvarle la vida, horas después se confirmó su fallecimiento.
Las circunstancias que provocaron el accidente serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes, mientras las autoridades deberán establecer las responsabilidades derivadas del hecho.
¿Quién era Darling Isaías López Martínez?
El ahora fallecido era originario de Mezapa, Atlántida, donde era conocido por su trabajo como comunicador social y desarrollaba su labor informativa a través de la página Mezapa TV.
Mediante ese espacio compartía información de interés para los habitantes de la comunidad, además de desempeñarse en el oficio de la barbería.
Su muerte generó consternación entre familiares, amigos, compañeros del gremio y habitantes de la zona que conocían su trabajo, sumado a múltiples publicaciones en redes sociales, donde los usuarios expresaron su tristeza y pesar por el fallecimiento del comunicador.