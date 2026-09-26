Hombre muere atropellado en la CA-13 entre carretera a El Progreso y Tela

De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría sido atropellada cuando intentaba cruzar la carretera.

El Progeso, Yoro.- El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la noche de este sábado sobre la carretera CA-13, en el tramo comprendido entre la aldea Las Brisas de La Libertad y el desvío hacia La 40, en El Progreso, Yoro, zona norte de Honduras.

En el lugar no se encontró ningún vehículo relacionado con el hecho, por lo que las circunstancias continúan bajo investigación.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena y resguardar el área, mientras se esperaba la llegada de personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.

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Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar si se trató de un atropellamiento.