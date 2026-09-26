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Hombre muere atropellado en la CA-13 entre carretera a El Progreso y Tela

El cuerpo de un hombre fue encontrado sobre la CA-13, a la altura de Las Brisas de La Libertad, en El Progreso. De manera preliminar se presume que habría sido atropellado

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 21:52
Hombre muere atropellado en la CA-13 entre carretera a El Progreso y Tela

El cuerpo sin vida fue reportado por personas que pasan por la zona,

 Foto: Redes sociales

El Progeso, Yoro.- El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la noche de este sábado sobre la carretera CA-13, en el tramo comprendido entre la aldea Las Brisas de La Libertad y el desvío hacia La 40, en El Progreso, Yoro, zona norte de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría sido atropellada cuando intentaba cruzar la carretera.

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En el lugar no se encontró ningún vehículo relacionado con el hecho, por lo que las circunstancias continúan bajo investigación.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena y resguardar el área, mientras se esperaba la llegada de personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar si se trató de un atropellamiento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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