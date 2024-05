Costa de los Amates: SIT desestimó estudio y millonaria donación por obra de dudosa duración

La SIT tampoco echó mano de un costoso estudio realizado por la Cooperación Suiza y el Consejo de Cuenca Río Goascorán que se donó a la municipalidad de Alianza, Valle, con el que se brindaba una solución permanente en temas de mitigación con la construcción de una caja puente múltiple para que 16 comunidades de la zona no queden incomunicadas en el momento que comiencen las lluvias.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus viajó hasta la Costa de los Amates para evidenciar el ansiado proyecto de mitigación que inauguró hace un par de semanas la presidenta Xiomara Castro, pero se encontró con el malestar de una población que siente que le dieron “atol con el dedo”.

“Nos mintieron”, “por eso a la inauguración que hizo la presidenta no llegó la gente de la Costa de los Amates”, “nos dieron atol con el dedo”, “esto no fue lo que se socializó”, “esas bordas no van a durar nada”, “les interesa estar haciendo esas bordas todos los años porque es un negocio de 40 millones de lempiras”, “dejaron botados los gaviones”, “hicieron lo que quisieron”, “estamos listos para quedar inundados”, son algunos de los reclamos de los pobladores de Alianza ante la construcción de bordas y un paso inundable en la comunidad.