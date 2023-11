Anegados en El Cubulero: “Amanecimos inundados, hoy no hemos comido”

EL HERALDO Plus, único medio de comunicación en la zona, recorrió varios sectores de ese municipio ubicado en el sur de Honduras, donde las familias sufren, debido a que no tiene qué comer y tampoco pueden cocinar.

Otros se angustian, porque el agua está a un paso de llegar a sus viviendas y han subido las cosas en lo alto del techo para que no se les dañen, pues no tienen otra opción, más que salir corriendo.

Él se quedó esperando, a ver hasta donde llegaba la inundación, pero listo para salir, quedando atrapado, sin poder comer. “Amanecimos inundados, no he comido, esperando ir a traer tortillas, y que seque todo esto aquí”, externó.

“Necesitamos apoyo debido a la situación que estamos pasando, no me lo está preguntando, pero sin tomar café estoy con esta agua”, dijo con la esperanza que no siga lloviendo y tenga que salir obligado por la corriente para no quedar anegado.