Pacientes abandonados convierten en asilo al Hospital Mario Mendoza

No obstante, este tiempo no aplica para los pacientes judicializados o privados de libertad que son enviados al Mario Mendoza porque ellos exigen estadías que pueden durar hasta dos años.

De acuerdo con el médico personal que labora en el Hospital Mario Mendoza, instamos a la creación de un espacio que sirva para atender pacientes ya diagnosticados que tienen su alta pero son abandonados.



“Existen espacios diseñados para personas de la tercera edad o con discapacidades, pero no existe ningún lugar para asilar personas con diagnósticos mentales confirmados”, lamentó el director Aguilar.



Confirmó que a aunque la estadía prolongada de pacientes en el Mario Mendoza es un grave problema, “para que no se pierda la humanidad” continuarán trabajando para todos los que necesiten ayuda pese al gasto y repercusiones negativas que obtengan en las evaluaciones que realizan la Secretaría de Salud (Sesal).



Al no emitir la cantidad suficiente de altas médicas de pacientes, porque nadie responde por los olvidados, eso incomoda a las autoridades sanitarias que quieren respuestas, pero no facilitan soluciones para que el hospital no sea un asilo.



Para conocer la posibilidad de la construcción o habilitación de un lugar que sea un asilo y liberar espacios y carga económica en el Mario Mendoza, EL HERALDO contactó al equipo de comunicaciones de la Sesal. Aunque hubo anuencia de colaboración para concertar una entrevista, al final no se concretó nada.