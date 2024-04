Cancillería de Honduras está a favor de reconocer Palestina como Estado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Cancillería de la República precisó que el gobierno de Xiomara Castro apoya el reconocimiento de Palestina como un Estado legítimo. Así lo dijo el vicecanciller Gerardo Torres.

“No estamos de acuerdo que el Consejo de Seguridad de la ONU haya bloqueado la posibilidad de reconocer a Palestina como un Estado legítimo y no se trata que nosotros seamos palestinos o no, sino que no va a terminar un conflicto si siguen negando a los palestinos reconocerlos como un Estado”, puntualizó.