Asimismo, formó parte de la lista “25 Latin America’s New Business Elite” de la revista Business Week.

Sin embargo, no ganó, al igual que tampoco lo hizo cuando se postuló como senadora por Hidalgo en 2012.

En 2012, su hermana Jaqueline Malinali fue arrestada y enviada a prisión por presuntamente pertenecer a una banda de secuestradores denominada “Los Tolmex”, la cual operaba en el Estado de México y el Distrito Federal.

Por su parte, Xóchitl aseguró que su persona no ha cometido ningún delito y espera que ya tenga una sentencia. Hasta la fecha, la hermana de la candidata presidencial no ha recibido una sentencia condenatoria o absolutoria.

Otra controversia que en la que estuvo envuelta fue cuando medios mexicanos la señalaron de haber plagiado su tesis con la que obtuvo su título de ingeniera en computación.

Gálvez aceptó que no citó correctamente algunos fragmentos en su trabajo. Ante ello, las autoridades de la UNAM afirmó el trabajo es original; asimismo, solicitaron que Gálvez enviara las citas ausentes de su informe.

En julio del año pasado, protagonizó una disputa contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien aseguró que Gálvez obtuvo contratos millonarios mientras ostentaba un cargo público.

Ese no fue el único roce que tuvieron ambos políticos. El 5 de diciembre 2022, AMLO dijo que Gálvez pretendía eliminar los programas sociales.

Ante las acusaciones, la senadora le escribió al presidente solicitando poder acudir a su conferencia de prensa para aclarar la situación, sosteniendo que lo expresado es falso.

No obstante, el mandatario no aceptó, por lo que Gálvez se presentó el 12 de junio de 2023 al Palacio Nacional para demandar su derecho a réplica, pero no fue atendida.