Impulsan más de 45 proyectos para mejorar las aldeas del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El despacho de la Vicealcaldía del Distrito Central impulsa más de 45 proyectos enfocados en diferentes sectores de la capital, con especial atención en las aldeas, donde se busca mejorar las condiciones de vida de las familias mediante iniciativas de desarrollo.

La vicealcaldesa, Saraí Rivera, explicó que una de las principales líneas de trabajo es el programa Aldeas en Desarrollo, mediante el cual se coordinan acciones con patronatos, fuerzas vivas e iglesias para atender las necesidades de las comunidades rurales.

“Llegó el tiempo de las aldeas porque estamos haciendo un trabajo fuerte con el tema de desarrollo, con patronatos, con fuerzas vivas, con iglesias cristianas, iglesias católicas. Tenemos un desarrollo bastante interesante y muy bonito”, manifestó Rivera.

La funcionaria señaló que el objetivo es identificar aldeas que durante años han permanecido con necesidades básicas y promover proyectos que permitan mejorar sus condiciones de infraestructura, educación, agua potable y acceso a energía eléctrica.

“Se trata de poder llevar de aldeas que antes nadie sabía de ellas, poder desarrollarlas para que tengan mejores condiciones y puedan estar hoy cada una de estas aldeas con mejores condiciones, tanto lo que es infraestructura, educación, agua potable, luz”, explicó.

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Entre las comunidades que presentan necesidades de servicios básicos mencionó a las aldeas Cantoral y El Cimarrón, donde alrededor de 120 familias todavía no cuentan con energía eléctrica a pesar de encontrarse en las cercanías de la ciudad.