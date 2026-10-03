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Impulsan más de 45 proyectos para mejorar las aldeas del Distrito Central

La iniciativa busca identificar aldeas históricamente rezagadas y gestionar proyectos para mejorar su infraestructura y garantizar mejores condiciones de acceso a educación, agua potable y energía

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 15:47
Impulsan más de 45 proyectos para mejorar las aldeas del Distrito Central

La icealcaldesa Saraí Rivera, informó que se avanza en el proyecto de energía de El Cimarrón una de las aldeas que a tan solo siete kilómetros de la ciudad no tienen energía electrica.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El despacho de la Vicealcaldía del Distrito Central impulsa más de 45 proyectos enfocados en diferentes sectores de la capital, con especial atención en las aldeas, donde se busca mejorar las condiciones de vida de las familias mediante iniciativas de desarrollo.

La vicealcaldesa, Saraí Rivera, explicó que una de las principales líneas de trabajo es el programa Aldeas en Desarrollo, mediante el cual se coordinan acciones con patronatos, fuerzas vivas e iglesias para atender las necesidades de las comunidades rurales.

“Llegó el tiempo de las aldeas porque estamos haciendo un trabajo fuerte con el tema de desarrollo, con patronatos, con fuerzas vivas, con iglesias cristianas, iglesias católicas. Tenemos un desarrollo bastante interesante y muy bonito”, manifestó Rivera.

La funcionaria señaló que el objetivo es identificar aldeas que durante años han permanecido con necesidades básicas y promover proyectos que permitan mejorar sus condiciones de infraestructura, educación, agua potable y acceso a energía eléctrica.

“Se trata de poder llevar de aldeas que antes nadie sabía de ellas, poder desarrollarlas para que tengan mejores condiciones y puedan estar hoy cada una de estas aldeas con mejores condiciones, tanto lo que es infraestructura, educación, agua potable, luz”, explicó.

Entre las comunidades que presentan necesidades de servicios básicos mencionó a las aldeas Cantoral y El Cimarrón, donde alrededor de 120 familias todavía no cuentan con energía eléctrica a pesar de encontrarse en las cercanías de la ciudad.

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Rivera sostuvo que la intención de la Alcaldía es reducir las diferencias en el acceso a servicios entre las comunidades rurales y las zonas urbanas del Distrito Central, mediante la coordinación de proyectos y la participación de los habitantes.

“Desde la alcaldía estamos trabajando fuertemente en que las condiciones de nuestros aldeanos sean las mismas que las de la capital”, afirmó.

De acuerdo con la funcionaria, los más de 45 proyectos que actualmente reciben apoyo desde su despacho se ejecutan mediante la coordinación con patronatos, fuerzas vivas y otras organizaciones comunitarias, además de las iniciativas contempladas dentro de aldeas en desarrollo.

Otro de los componentes de trabajo está dirigido a las mujeres emprendedoras, mediante un proyecto denominado Economía Social de Mercado, en el que "nosotros venimos y se trata de que las emprendedoras que anteriormente no tenían una formalidad dentro del mercado, hoy por hoy pueden gozar de lo que es una formación”, explicó.

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La capacitación tiene una duración de seis meses y busca que las participantes fortalezcan sus conocimientos sobre planificación y puedan avanzar hacia la formalización de sus emprendimientos, según detalló la funcionaria.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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