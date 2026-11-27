Tegucigalpa, Honduras.- Michelle Melgares, madre de Angie Peña, volvió a alzar la voz para exigir justicia por la desaparición de su hija y pidió al Poder Judicial que el caso "Delta Teams" no quede en la impunidad. La madre de la joven hondureña hizo un llamado para que los operadores de justicia asuman su responsabilidad y emitan una resolución que siente un precedente en el proceso judicial relacionado con la desaparición de Angie, ocurrida el 1 enero del 2022 en Roatán, Islas de la Bahía. “Como familia de Angie Peña”, Melgares solicitó que se dé una respuesta frente a los hechos investigados y que el caso no quede sin consecuencias para quienes resulten responsables. “No a la impunidad, no al silencio, no voy a callar”, expresó la madre, quien mantiene su exigencia de conocer qué ocurrió con su hija y dónde se encuentra.

Las declaraciones se producen después del fallo emitido el pasado 20 de noviembre por la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional, que declaró culpables a cuatro hombres por el delito de asociación para delinquir, pero absolvió a dos de ellos del cargo de trata de personas agravada con fines de explotación sexual comercial en perjuicio de Angie Peña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿En qué punto está el caso "Delta Teams"?

Los condenados son los estadounidenses Harold Joseph Green, William James Murdock y Gary Lee Johnston, además del hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, quienes fueron encontrados culpables por unanimidad de integrar una asociación para delinquir. Sin embargo, el fallo también estableció que no se acreditó la participación de Green y Murdock en el delito de trata de personas agravada con fines de explotación sexual al considerar que el Ministerio Público (Fiscalía) no logró acreditar su participación. Ambos eran los únicos acusados por ese delito.

La resolución dejó pendiente una de las principales interrogantes del caso: qué ocurrió con la joven hondureña y cuál es su paradero, casi cinco años después de su desaparición.

Modus operandi

Durante el juicio se expuso que los integrantes de "Delta Teams" contactaban a mujeres mediante redes sociales y llamadas telefónicas para ofrecerles "dinero a cambio de favores sexuales" en Roatán. Además, las investigaciones documentaron que algunos de los implicados constituyeron empresas relacionadas con el sector turístico desde 2021, las cuales presuntamente eran utilizadas para recibir a mujeres que habían sido contactadas previamente. En el caso de Angie Peña, los jueces recomendaron al Ministerio Público continuar las investigaciones, especialmente alrededor de un número telefónico con el que la joven mantuvo comunicación durante los dos días anteriores a su desaparición.

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