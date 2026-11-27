Cortés, Honduras.- La exjueza Wendy Vanessa Caballero Reyes conocerá este próximo 10 de diciembre la resolución del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, luego de enfrentar la repetición del juicio oral y público por el presunto delito de abuso de autoridad. La Sala II del Tribunal de Sentencia programó para esa fecha la lectura del fallo, una vez concluido el debate judicial en el que se presentaron diferentes elementos probatorios relacionados con el caso. Herbert Rivera, portavoz de los tribunales de San Pedro Sula, informó que durante el desarrollo del juicio se evacuaron pruebas testimoniales y documentales que deberán ser valoradas por los jueces antes de emitir su resolución.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público (MP), los hechos que involucran a Caballero Reyes se remontan a diciembre de 2012, cuando varias personas fueron procesadas por un caso relacionado con dinero extranjero decomisado en una embarcación frente a las costas de Trujillo, Colón. Entre los señalados en aquel expediente figuraba un adolescente de 17 años, a quien la entonces jueza habría impuesto medidas cautelares correspondientes a una persona adulta, además de ordenar su ingreso a un centro penitenciario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por estos hechos, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra la exfuncionaria judicial por suponerla responsable del delito de abuso de autoridad.

Sin embargo, Caballero Reyes fue absuelta el 26 de febrero de 2018 por la Sala IV del Tribunal de Sentencia, resolución que posteriormente fue impugnada por el ente acusador. El Ministerio Público interpuso un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que finalmente declaró con lugar la solicitud y ordenó repetir el juicio oral y público. Como resultado de esa determinación, el expediente volvió a los tribunales de San Pedro Sula y fue asignado a una sala diferente para desarrollar nuevamente el proceso judicial.