Tegucigalpa, Honduras.- Antes de que finalice el año, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) revisará el cobro de la Tasa de Manejo de Desechos Sólidos, ante el aumento de los gastos de limpieza y recolección de basura en la capital. La propuesta también busca mejorar el pago de esta tasa, pues, según la municipalidad, solo el 30% de las claves catastrales cumple con sus obligaciones. El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya anunció que la revisión se realizará el mes de diciembre durante la discusión del próximo Plan de Arbitrios.

Aunque no confirmó un incremento en la tarifa, señaló que los costos municipales han aumentado y que necesitan mejorar la recaudación para financiar el servicio. Actualmente, el cobro del tren de aseo se realiza de forma anual. La tarifa varía según el tipo de propiedad, su ubicación y otros criterios relacionados con el inmueble. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los argumentos de la Alcaldía es que el servicio también beneficia a quienes no pagan los impuestos municipales. Zelaya aseguró que el 70% de las claves catastrales no cumple con sus obligaciones, pero continúa recibiendo la recolección de basura. “Solamente el 30% de las claves catastrales pagan sus impuestos y al otro 70% que no pagan, siempre le vamos a recoger la basura”, expresó.

Los gastos de limpieza y las quejas por la recolección

La revisión del cobro ocurre mientras la municipalidad enfrenta gastos elevados relacionados con distintas labores de limpieza que realizan en la ciudad. Zelaya explicó que el presupuesto no se destina únicamente a los camiones que recorren las colonias, sino también al personal que barre calles, bulevares y parques. “No solo es el tren de aseo que pasa recogiendo las bolsas de basura por las colonias, es la cantidad de gente que tenemos limpiando los bulevares, las calles, las colonias, los parques; la gente tira la basura en todos lados y por esa razón tenemos que tener una cantidad de gente exorbitante barriendo todos los días”, lamentó el funcionario. Agregó que la operación de un nuevo relleno sanitario también representa un gasto para la comuna. Según indicó, las instalaciones permiten tratar desechos tóxicos y peligrosos. Sin embargo, para algunos habitantes de la capital, un posible cambio en el cobro debería al menos garantizar la frecuencia con que reciben el servicio. Bernaldina Gómez, residente de Altos de Santa Rosa, cuestionó que el camión recolector no pase de manera constante por su colonia. Aseguró que, en ocasiones, transcurren varias semanas sin que los trabajadores municipales retiren la basura. “No sé si en otras colonias pasará o no, pero en mi caso ese camión pasa cuando quiere. Nosotros lo que hemos hecho es que acordamos un punto donde botar basura con el patronato”, relató. La vecina manifestó su inconformidad ante la posibilidad de que aumente el cobro, debido a las dificultades que enfrentan los residentes para disponer de sus desechos.

Cambios se discutirán en diciembre