Tegucigalpa, Honduras.- Unos 1,500 espacios de estacionamiento podrían habilitarse de forma permanente frente al mercado Zonal Belén, en Comayagüela, mediante la adquisición del antiguo multimercado Mayanglé. La propuesta contempla capacidad para 1,000 motocicletas y 500 automóviles, con una inversión estimada de 500 millones de lempiras. El proyecto es impulsado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Asociación de Vendedores del Mercado Zonal Belén (Avemezob).

Según informaron las autoridades, las negociaciones para adquirir el inmueble continúan y se prevé concretar la iniciativa en 2027. Mientras tanto, se acordó utilizar temporalmente las instalaciones del antiguo Mayanglé para estacionar alrededor de 1,000 motocicletas durante tres meses. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Andy Matute, regidor municipal, explicó que la propuesta busca liberar los estacionamientos que actualmente ocupan empleados, bodegueros y proveedores dentro del mercado para destinarlos a los compradores.

Compradores tendrían más espacios disponibles

Matute señaló que las dificultades de acceso, seguridad e higiene pueden influir en la decisión de los consumidores de visitar el mercado. “Muchos años hemos estado viniendo aquí al Zonal Belén a comprar y por temas de seguridad e higiene siento que los locatarios no venden lo que podrían vender y los ciudadanos no vienen, prefieren comprar un poco más caro porque es más seguro en otros lados”, manifestó. Jorge Montoya, jefe de seguridad del Zonal Belén, por su parte, indicó que el mercado recibe entre 40,000 y 50,000 visitantes, por lo que considera necesario disponer de más espacios para quienes llegan a realizar sus compras. “La idea de estos estacionamientos aquí en Mayanglé es liberar parqueos dentro del mercado Zonal Belén, traer motos de los empleados, bodegueros y proveedores que nos visitan y vamos a dejar libres el parqueo dentro del Zonal Belén”, explicó.

Compra del inmueble sigue en negociación