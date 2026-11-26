Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional iniciará el lunes 14 de diciembre, en una jornada legislativa que se extenderá hasta el viernes 18, la discusión y aprobación de un primer paquete con más de 40 reformas distribuidas en cuatro normativas vinculadas al sistema electoral, confirmó el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera Callejas. De acuerdo con el parlamentario nacionalista, los cambios consensuados alcanzarán principalmente a la Ley Electoral, además de entre seis y siete artículos de la Ley Procesal Electoral, unas cinco disposiciones de la Ley de Política Limpia y cuatro artículos del Código Penal en materia de delitos electorales. El congresista precisó que este primer paquete excluye reformas a la Constitución de la República, dejando fuera por ahora la segunda vuelta electoral y blindar la última instancia del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ante recursos de amparo en la Sala Constitucional, debido a que no existen los 86 votos requeridos.

"El lunes 14 entra lo que tengamos y yo creo que sí va a ser bastantes reformas a cuatro leyes, a la Ley Electoral, a la Ley Procesal Electoral, a la Ley de Política Limpia y al Código Penal", expresó Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales. Rivera Callejas destacó que dentro de los puntos avanzados con la bancada del Partido Liberal figura transformar el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), de modo que el día de las elecciones sea administrado directamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin contratar empresas privadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El paquete también contempla ajustes en la gobernanza interna tanto del CNE como del TJE, tras unificar en una sola matriz las iniciativas presentadas por organizaciones de sociedad civil, el movimiento Defensores por la Patria y el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

No obstante, el titular de la comisión dictaminadora reveló que el respaldo del Partido Libre está condicionado a que el Congreso les otorgue la representación del tercer consejero propietario en el CNE y del tercer magistrado en el TJE. "El Partido Libre ha manifestado que ellos sí están de acuerdo en algunas de ellas, pero mientras no los nombren a ellos tercer consejero del CNE y tercer magistrado del TJE, no van a apoyar ninguna reforma", indicó Rivera Callejas. Respecto al balotaje, reiteró que aunque el dictamen de la comisión únicamente incluirá los artículos con consenso asegurado, cualquier diputado tendrá la facultad reglamentaria de presentar una moción de segunda vuelta durante el debate en el pleno, aunque estimó que difícilmente alcanzaría mayoría calificada en esta etapa.