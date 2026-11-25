"En el Poder Legislativo el retraso o la demora también es una decisión y este Congreso evidentemente ha optado por ella; Honduras no puede seguir a ciegas en el camino hacia las reformas electorales", señaló la titular del organismo anticorrupción.

Desde los bajos del Poder Legislativo, fuera de la malla que rodea el perímetro, Castellanos cuestionó la falta de voluntad política de la junta directiva y de la Comisión de Asuntos Electorales para llevar al pleno las iniciativas presentadas desde marzo por organizaciones de sociedad civil.

Tegucigalpa, Honduras.- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción ( CNA ), Gabriela Castellanos , exigió este miércoles al Congreso Nacional acelerar el dictamen y aprobar un paquete de reformas electorales antes de que concluya el 2026, advirtiendo que el retraso legislativo amenaza con repetir la crisis institucional del proceso de 2025.

Castellanos detalló que la Comisión de Asuntos Electorales, integrada por representantes de todos los partidos políticos, incumplió su propio cronograma, luego de que su presidente, Antonio Rivera Callejas, prometiera el 8 de septiembre unificar propuestas para tener un dictamen en octubre.

Recordó además que la conformación de la mesa técnica para sistematizar las iniciativas fue pospuesta primero de septiembre al 21 de octubre y recién se instaló en esta última semana de noviembre, dejando un margen mínimo antes del receso de diciembre.

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"A estas alturas del año no conocemos una ruta clara, no vemos pasos firmes para su aprobación y los esfuerzos que se anuncian indiscutiblemente siguen siendo dispersos e insuficientes", cuestionó la directora del CNA.

Asimismo, emplazó al presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, a pasar del discurso a los hechos y agendar de forma permanente las reformas en el hemiciclo, en lugar de postergar los compromisos asumidos públicamente.

"Su discurso no puede limitarse a declarar que las reformas son prioritarias mientras el tema no permanece en agenda y los compromisos siguen desplazándose", enfatizó Castellanos al recordar que el propio titular del Congreso instruyó acelerar el proyecto.

El CNA reiteró que desde marzo trabajó un documento técnico con más de 87 propuestas de reforma electoral, por lo que descartó que exista falta de insumos, diagnósticos o participación ciudadana.

Entre los cambios estructurales que el organismo exige aprobar este año destacan la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), la segunda vuelta electoral para legitimar la elección presidencial y reglas transparentes para escoger a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Castellanos advirtió que las reformas que tocan las estructuras de poder y reducen el control partidario en las mesas son precisamente las que generan mayor resistencia entre los diputados, aunque sostuvo que las diferencias entre bancadas no pueden usarse como excusa para la parálisis.

"Mantener las cosas sin cambio también tiene ganadores, aunque nadie se atreva a reconocerlo públicamente", subrayó al señalar que el Congreso acostumbra reaccionar a las urgencias en lugar de anticiparse a ellas.

"El CNA apostó por el 2026; de ahí el nombre de nuestra campaña: "Que sea este año", pero el año está terminando y la oportunidad de las reformas electorales se está desvaneciendo", concluyó.

Además alertó que acudir a futuros comicios sin reformas repetiría el desorden democrático vivido en 2025.