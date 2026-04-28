“Hay corrupción interna y falta de voluntad”: Castellanos señala fallas en la justicia

Tegucigalpa, Honduras.- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, aseguró que la corrupción en el país persiste debido a la falta de voluntad en las instituciones encargadas de combatirla, así como a deficiencias en la aplicación de la ley. “Hay diferentes problemas, uno se trata de la Ley, de la aplicación de criterios claros y también por falta de voluntad y por corrupción a lo interno de las diferentes instituciones que son los operadores de justicia", afirmó. Asimismo, cuestionó que: "¿Quién no sabe que existe corrupción en el Poder Judicial o en el Ministerio Público? Desde ahí ya tenemos problemas y es eso lo que hay que ventilar, lo que hay que trabajar”.

Las declaraciones fueron brindadas tras sostener reuniones con diversas autoridades para presentar un plan anticorrupción que se encuentra en fase avanzada de construcción. Castellanos detalló que la propuesta contempla cinco fases y ha sido discutida con representantes del Poder Judicial (PJ) , el Ministerio Público (MP), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), entre otros actores vinculados a la prevención y combate de la corrupción. “Hoy hemos discutido en el Poder Judicial esta política que tiene cinco fases. No estamos culminando todavía, pero sí ya llevamos una política altamente avanzada en donde tuvimos operadores de justicia", explicó. Además, agregó que "Hoy nos acompañó el Ministerio Público, jueces del PJ, la Comisión Nacional de Banca y Seguro, el TSC, todo aquello que se refiera a temas de prevención y lucha frontal contra la corrupción”.