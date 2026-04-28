Magistrados de la CSJ respaldan auditoría a la gestión de Rebeca Ráquel Obando

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) expresó su respaldo a los procesos de transparencia ante una posible auditoría a la gestión de la extitular de ese poder del Estado, Rebeca Ráquel Obando.
El magistrado Walter Miranda consideró que este tipo de revisión no debería representar inconveniente desde el punto de vista de la transparencia; además, afirmó que los resultados serán clave para una decisión y postura informada.
"Yo creo que, por transparencia y todo, no tendría que haber ningún problema para poder llevar alguna auditoría de la gestión que se ha llevado a cabo; yo preferiría que sean las auditorías las que revelen información para tomar una postura", apuntó.
En la misma línea, el magistrado Milton Jiménez Puerto indicó que no es posible adelantar criterios sobre el asunto, ya que el tema de una posible revisión a gestiones anteriores no ha sido planteado formalmente ante los magistrados de la CSJ; sin embargo, agregó que cualquier señalamiento deberá ser analizado con base en pruebas.
"Cualquier cosa que se diga, si es que se han cometido excesos de cualquier naturaleza, tendrá que corregirse y otros órganos harán la investigación respectiva para en su momento sancionar de la manera que corresponda; y que las personas sancionadas tengan el derecho de ejercer las acciones correspondientes ante las instancias legales establecidas", explicó.
Además, recalcó la necesidad de contar con procesos de inspección, que todavía continúa pendiente tras la renuncia de Rebeca Raquel Obando.
"Lo lógico siempre es que, una vez que termina un periodo de gestión, esas auditorías deberían ser constantes y permanentes; hay oficinas de auditoría interna que a veces generan algún tipo de desconfianza, y uno no puede desconocer que eso sucede en la sociedad hondureña, que, por cierto, es una sociedad llena de desconfianza", aseveró.
Exigencias
La magistrada Anny Ochoa manifestó que a título personal solicitará una auditoría correspondiente a la administración de Ráquel Obando, y advirtió que no aprobará planes operativos ni presupuestos que no estén ajustados al marco legal vigente.
“Todavía no lo hemos concluido en el pleno de magistrados, pero es importante referir la transparencia en lo actuado con anterioridad y en lo que resta de la gestión actual”, expresó Ochoa.
Sin embargo, recalcó que cualquier investigación debe respetar el debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa de la expresidenta Obando, quien podría presentar la documentación necesaria para desvirtuar las acusaciones que rondan tras su renuncia a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Además, señaló que una eventual revisión financiera podría derivar en informes técnicos y en la determinación de responsabilidades administrativas o financieras que aún no han sido establecidas durante la gestión de Rebeca Raquel Obando.
Con estas posiciones, el pleno del órgano de justicia se mantiene en una fase de espera positiva, mientras se define si se llevará a cabo este proceso que podría esclarecer la gestión anterior y, si el caso lo señala, determinar eventuales responsabilidades.