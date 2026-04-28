Magistrados de la CSJ respaldan auditoría a la gestión de Rebeca Ráquel Obando

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) expresó su respaldo a los procesos de transparencia ante una posible auditoría a la gestión de la extitular de ese poder del Estado, Rebeca Ráquel Obando. El magistrado Walter Miranda consideró que este tipo de revisión no debería representar inconveniente desde el punto de vista de la transparencia; además, afirmó que los resultados serán clave para una decisión y postura informada. "Yo creo que, por transparencia y todo, no tendría que haber ningún problema para poder llevar alguna auditoría de la gestión que se ha llevado a cabo; yo preferiría que sean las auditorías las que revelen información para tomar una postura", apuntó. En la misma línea, el magistrado Milton Jiménez Puerto indicó que no es posible adelantar criterios sobre el asunto, ya que el tema de una posible revisión a gestiones anteriores no ha sido planteado formalmente ante los magistrados de la CSJ; sin embargo, agregó que cualquier señalamiento deberá ser analizado con base en pruebas.

"Cualquier cosa que se diga, si es que se han cometido excesos de cualquier naturaleza, tendrá que corregirse y otros órganos harán la investigación respectiva para en su momento sancionar de la manera que corresponda; y que las personas sancionadas tengan el derecho de ejercer las acciones correspondientes ante las instancias legales establecidas", explicó. Además, recalcó la necesidad de contar con procesos de inspección, que todavía continúa pendiente tras la renuncia de Rebeca Raquel Obando. "Lo lógico siempre es que, una vez que termina un periodo de gestión, esas auditorías deberían ser constantes y permanentes; hay oficinas de auditoría interna que a veces generan algún tipo de desconfianza, y uno no puede desconocer que eso sucede en la sociedad hondureña, que, por cierto, es una sociedad llena de desconfianza", aseveró.

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