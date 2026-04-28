CNA advierte vacío en selección de autoridades electorales y pide reglas claras

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) advirtió un vacío crítico en el proceso de selección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), al señalar que no existen criterios públicos definidos para evaluar a los aspirantes.
Según el CNA, la Comisión Especial del Congreso Nacional (CN) no ha informado sobre la existencia de un manual o protocolo que establezca los parámetros de calificación ni las puntuaciones asignadas a cada criterio, previo a la fase de entrevistas públicas.
El organismo subrayó que, aunque la ley fija requisitos mínimos, la selección de autoridades electorales no puede limitarse a la revisión documental, sino que debe basarse en una evaluación técnica y transparente.
“Sin criterios técnicos, este proceso corre el riesgo de convertirse en una depuración discrecional”, advirtió el CNA en su posicionamiento.
En ese contexto, la organización presentó un oficio ante la Comisión Especial en el que propone la adopción de siete criterios objetivos y verificables.
Entre ellos: capacidad gerencial; integridad, probidad y responsabilidad pública; formación y conocimiento especializado en materia electoral; neutralidad político-partidaria.
Además de independencia y autonomía de criterio; capacidad de diálogo y gobernanza colegiada; e inexistencia de conflictos de interés e incompatibilidades éticas.
El CNA explicó que estos parámetros son determinantes para garantizar un proceso sólido.
Asimismo, enfatizó que la inexistencia de conflictos de interés implica que los aspirantes no mantengan vínculos o litigios contra el Estado que puedan comprometer su actuación.
El organismo reiteró que la selección de autoridades electorales debe regirse por reglas claras, públicas y sustentables, en las que prevalezcan el mérito, la trayectoria y la integridad por encima de cualquier compromiso político.