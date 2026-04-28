CNA advierte vacío en selección de autoridades electorales y pide reglas claras

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) advirtió un vacío crítico en el proceso de selección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), al señalar que no existen criterios públicos definidos para evaluar a los aspirantes.

Según el CNA, la Comisión Especial del Congreso Nacional (CN) no ha informado sobre la existencia de un manual o protocolo que establezca los parámetros de calificación ni las puntuaciones asignadas a cada criterio, previo a la fase de entrevistas públicas.

El organismo subrayó que, aunque la ley fija requisitos mínimos, la selección de autoridades electorales no puede limitarse a la revisión documental, sino que debe basarse en una evaluación técnica y transparente.