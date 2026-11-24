Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes 24 de noviembre una denuncia formal ante el Ministerio Público por un presunto esquema de fraude y falsificación de documentos en más de 350 procesos de compras menores realizados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) durante 2024.

La denuncia señala a Ruth Amador Guevara, administradora de la Unidad de Hemodinamia del IHSS, y a representantes de varias empresas dedicadas a la comercialización de productos e insumos médicos, por su presunta participación en los delitos de fraude y falsificación de documentos privados

De acuerdo con la investigación del CNA, las irregularidades estarían relacionadas con adquisiciones realizadas bajo la modalidad de compras de emergencia de hasta 300 mil lempiras, sin contar inicialmente con las cotizaciones exigidas por la normativa.