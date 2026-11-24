Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes 24 de noviembre una denuncia formal ante el Ministerio Público por un presunto esquema de fraude y falsificación de documentos en más de 350 procesos de compras menores realizados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) durante 2024.
La denuncia señala a Ruth Amador Guevara, administradora de la Unidad de Hemodinamia del IHSS, y a representantes de varias empresas dedicadas a la comercialización de productos e insumos médicos, por su presunta participación en los delitos de fraude y falsificación de documentos privados
De acuerdo con la investigación del CNA, las irregularidades estarían relacionadas con adquisiciones realizadas bajo la modalidad de compras de emergencia de hasta 300 mil lempiras, sin contar inicialmente con las cotizaciones exigidas por la normativa.
Sin embargo, los documentos que debían respaldar estas compras habrían sido elaborados posteriormente, durante 2025, cuando la institución se encontraba bajo la administración de una Junta Interventora presidida por Carla Paredes, exsecretaria de Salud.
Principal hipótesis
Según los indicios recopilados, las empresas involucradas se alternaban para resultar favorecidas en las compras, mientras que las demás presentaban cotizaciones ficticias o notas explicativas sobre supuestas limitaciones de los productos requeridos.
📢 Nueva denuncia de corrupción. Más de 350 compras bajo sospecha en el IHSS.El CNA investigó posibles irregularidades en las compras de emergencia de la Unidad de Hemodinamia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) durante 2024 y presentó formal denuncia ante el Ministerio Público contra una servidora y representantes de varias empresas, por presunto fraude y falsificación de documentos privados.Los hallazgos apuntan a un mecanismo en el que las empresas se alternaban para resultar favorecidas, mientras fabricaban cotizaciones que daban apariencia de competencia real. Conozca más detalles en nuestra nota de prensa: 👇— CNA Honduras (@cnahonduras) November 24, 2026
De esta manera, los expedientes de contratación incorporaban documentos que aparentaban demostrar que existía un proceso de selección entre distintas ofertas, aunque las decisiones sobre los proveedores que recibirían las adjudicaciones presuntamente ya estaban tomadas.
Ante estos hallazgos, el CNA solicitó la intervención del Ministerio Público para que investigue los hechos y determine las responsabilidades penales de las personas señaladas en la denuncia.
Además, las autoridades deberán establecer si durante estos procesos de adquisición existieron posibles sobrevaloraciones en los precios de los productos e insumos médicos comprados por el IHSS, una situación que también forma parte de los aspectos que deberán ser verificados durante las investigaciones.