Tegucigalpa, Honduras.- Más de 10 pacientes con derrame cerebral o ictus son atendidos diariamente en el Hospital Escuela. Los expertos llaman a reconocer a tiempo los síntomas y activar los protocolos de atención para evitar daños permanentes en el cerebro.
La alerta fue expuesta por el neurólogo Harlis Estrada, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Escuela, durante la Primera Jornada de Actualización de Neurología, desarrollada en Tegucigalpa.
El especialista advirtió que uno de los principales problemas es que muchos pacientes llegan tarde a los centros asistenciales, cuando las posibilidades de recibir determinados tratamientos para restablecer el flujo sanguíneo cerebral pueden verse reducidas.
En estos casos, el tiempo es un factor que hace la diferencia. La atención temprana permite evaluar la posibilidad de aplicar tratamientos como la trombólisis, que busca disolver el coágulo que bloquea el flujo de sangre hacia el cerebro y reducir el riesgo de discapacidad.
Entre los principales factores de riesgo del derrame cerebral figuran la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y la edad avanzada. Por ello, los especialistas insisten en la importancia de controlar estas condiciones y buscar atención médica inmediata ante cualquier señal de alerta.
Actualización neurológica
La identificación de estas emergencias fue uno de los temas abordados durante el encuentro académico, organizado por la Asociación de Ciencias Neurológicas de Honduras (ACNEH), que reunió a neurólogos y otros profesionales de la salud.
La capacitación estuvo dirigida principalmente a estudiantes de los últimos años de Medicina y médicos generales, quienes suelen tener el primer contacto con pacientes que presentan síntomas de enfermedades neurológicas.
Estrada explicó que uno de los propósitos de la asociación es acercar los conocimientos de esta especialidad a los profesionales que atienden a los pacientes en primera instancia, para facilitar el reconocimiento de síntomas, el diagnóstico inicial y las referencias oportunas a especialistas.
Durante las exposiciones también se analizaron las etapas de atención del código ictus, los tiempos de respuesta ante un evento cerebrovascular y el uso de estudios de imágenes para identificar lesiones y determinar el tratamiento adecuado.