Tegucigalpa, Honduras.- Más de 10 pacientes con derrame cerebral o ictus son atendidos diariamente en el Hospital Escuela. Los expertos llaman a reconocer a tiempo los síntomas y activar los protocolos de atención para evitar daños permanentes en el cerebro.

La alerta fue expuesta por el neurólogo Harlis Estrada, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Escuela, durante la Primera Jornada de Actualización de Neurología, desarrollada en Tegucigalpa.

El especialista advirtió que uno de los principales problemas es que muchos pacientes llegan tarde a los centros asistenciales, cuando las posibilidades de recibir determinados tratamientos para restablecer el flujo sanguíneo cerebral pueden verse reducidas.

En estos casos, el tiempo es un factor que hace la diferencia. La atención temprana permite evaluar la posibilidad de aplicar tratamientos como la trombólisis, que busca disolver el coágulo que bloquea el flujo de sangre hacia el cerebro y reducir el riesgo de discapacidad.