Hospital Escuela reporta 178 atenciones por accidentes viales durante Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- Los accidentes de tránsito han sido la principal causa de atención en el Hospital Escuela durante la Semana Morazánica, con 178 casos registrados.
De acuerdo con el informe hospitalario, entre los pacientes atendidos por accidentes viales se contabilizan 172 personas lesionadas que sobrevivieron y seis fallecidos.
Las cifras reflejan el alto registro de percances viales durante las vacaciones, cuando aumenta la movilización de personas por las carreteras de Honduras.
El recinto hospitalario detalló que los heridos en accidentes de tránsito representan el 89.6% del total de pacientes lesionados atendidos durante el período, ya que en total registró 222 ingresos.
Otras emergencias atendidas
Además de los accidentes viales, el centro asistencial reportó 20 atenciones por otras lesiones, así como 14 casos de intoxicación por alimentos o medicamentos.
También se registraron seis casos relacionados con mordeduras o picaduras de animales. En el área de enfermedades, el centro asistencial contabilizó 24 atenciones, entre ellas 19 casos sospechosos de dengue.
El informe también incluye casos de diarrea aguda y un paciente sospechoso de tosferina.
Ante el número de pacientes atendidos por percances viales, el Hospital Escuela hizo un llamado a los conductores para evitar manejar bajo los efectos del alcohol y respetar los límites de velocidad.
Además, el centro asistencial informó que mantiene activo su personal de emergencias las 24 horas del día para atender a las personas que requieran asistencia médica durante el feriado.