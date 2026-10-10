Hospital Escuela reporta 178 atenciones por accidentes viales durante Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- Los accidentes de tránsito han sido la principal causa de atención en el Hospital Escuela durante la Semana Morazánica, con 178 casos registrados.

De acuerdo con el informe hospitalario, entre los pacientes atendidos por accidentes viales se contabilizan 172 personas lesionadas que sobrevivieron y seis fallecidos.

Las cifras reflejan el alto registro de percances viales durante las vacaciones, cuando aumenta la movilización de personas por las carreteras de Honduras.