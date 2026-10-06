Al menos 40 accidentes viales y dos víctimas mortales en inicio del morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- El primer día del feriado morazánico reportó al menos 40 accidentes de tránsito, de los cuales dos personas perdieron la vida, según el reporte oficial de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Durante el fin de semana anterior, entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, en los departamentos de Comayagua, Choluteca, Olancho, El Progreso, Yoro, Valle, Cortés y Santa Bárbara se reportaron 193 accidentes, que dejaron 18 víctimas mortales.

De acuerdo con los datos proporcionados, 14 de las personas fallecidas se transportaban en motocicleta, mientras que dos eran ciclistas y dos viajaban como pasajeros de vehículos.

En lo que va de octubre de 2026 se contabilizan 1,548 personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito y 15,177 accidentes.

Con esta cifra, el número de accidentes está a 2,836 de alcanzar el total registrado durante 2025, que cerró con 18,013 accidentes. En cuanto a las víctimas mortales, el registro de 2026 está a 346 de alcanzar la cifra reportada durante el año anterior.