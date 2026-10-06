Al menos 40 accidentes viales y dos víctimas mortales en inicio del morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- El primer día del feriado morazánico reportó al menos 40 accidentes de tránsito, de los cuales dos personas perdieron la vida, según el reporte oficial de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Durante el fin de semana anterior, entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, en los departamentos de Comayagua, Choluteca, Olancho, El Progreso, Yoro, Valle, Cortés y Santa Bárbara se reportaron 193 accidentes, que dejaron 18 víctimas mortales.
De acuerdo con los datos proporcionados, 14 de las personas fallecidas se transportaban en motocicleta, mientras que dos eran ciclistas y dos viajaban como pasajeros de vehículos.
En lo que va de octubre de 2026 se contabilizan 1,548 personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito y 15,177 accidentes.
Con esta cifra, el número de accidentes está a 2,836 de alcanzar el total registrado durante 2025, que cerró con 18,013 accidentes. En cuanto a las víctimas mortales, el registro de 2026 está a 346 de alcanzar la cifra reportada durante el año anterior.
Movilización por el feriado
Durante el feriado morazánico, las autoridades proyectan que alrededor de 500 mil hondureños se movilizarán por el país para realizar turismo interno durante nueve días, del sábado 3 al domingo 11 de octubre.
Como parte de las acciones de prevención se lanzó el programa “Cuida de los que en ti confían”.
La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) tendrá a disposición de la ciudadanía 33,340 elementos, entre miembros de la Policía Nacional, Bomberos y Cruz Roja, desplegados en 1,416 puntos de las principales carreteras del país.
Además, se brindará atención en playas y balnearios mediante 187 puntos. Para la atención prehospitalaria y de emergencia se cuenta con 332 ambulancias, según las autoridades de Conapremm.
Las autoridades recomiendan revisar el estado del medio de transporte antes de iniciar el viaje y no conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
Asimismo, exhortan a respetar las medidas de seguridad vial, evitar los adelantamientos indebidos y utilizar el cinturón de seguridad durante el recorrido.