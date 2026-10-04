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Más de tres pasajeros en la paila de un pick-up será motivo de sanción en feriado Morazánico

Las autoridades dijeron que la medida es para reducir el riesgo en caso de accidentes de tránsito durante la Semana Morazánica 2026. Advirtieron que realizarán operativos y habrá sanciones

  • Actualizado: 04 de octubre de 2026 a las 15:09
Más de tres pasajeros en la paila de un pick-up será motivo de sanción en feriado Morazánico

La paila de los pick-up no fue diseñada para transportar pasajeros, pero ante la realidad económica del país la DNVT permitirá como máximo tres personas y sancionará los excesos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los conductores de vehículos tipo pick-up deberán limitar a un máximo de tres las personas que transporten en la paila en el feriado Morazánico como parte de los operativos de prevención y seguridad vial que ejecutará la Policía Nacional en las principales carreteras del país.

La medida busca reducir el riesgo de lesiones y muertes en caso de accidentes de tránsito, debido a que las personas que viajan en la parte trasera de estos vehículos quedan expuestas y no cuentan con cinturones de seguridad ni elementos de protección.

El director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenín Giovanni Morel Andino, explicó que, aunque estos vehículos no fueron diseñados para transportar personas en la paila, se recomienda limitar la cantidad de pasajeros por la situación económica de muchas familias.

“Lo recomendable es tres, que no es lo correcto, pero sabemos que se mueven de un punto a otro, van familias, van amigos. Pero cada vez que hay una cantidad de personas, de dos, de tres, de quince personas, los más perjudicados son los que van en la paila”, consideró el director.

Morel Andino advirtió que los conductores que excedan esa cantidad de pasajeros serán sancionados durante los controles establecidos en las carreteras, debido al peligro que representa trasladar a varias personas en la parte posterior del vehículo.

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“Si hay exceso de pasajeros serán sancionados, ya que le pueden hasta decomisar (el vehiculo). Esa es la intención: que cuando hay un accidente, salvar vidas. Es lo recomendable, como le digo, tres personas por mucho”, manifestó el entrevistado.

La DNVT también recomendó a los conductores de pick-up circular a velocidades moderadas, principalmente durante los desplazamientos hacia destinos turísticos y lugares de origen, debido al incremento de vehículos que se espera durante el feriado.

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Los operativos serán permanentes durante toda la semana y estarán distribuidos en puntos fijos, móviles e intermitentes, de acuerdo con las necesidades de cada carretera. La institución contará con 98 unidades de la Unidad de Patrulla de Carreteras.

“La intención es prevenir y disuadir para evitar accidentes de tránsito. Pero sí vamos a tener otras revisiones aleatorias donde vamos a parar los vehículos para verificar si han dejado permiso de conducir, si han dejado boleta de revisión”, explicó.

La DNVT informó que mantiene 195 puntos de control en diferentes municipios y carreteras departamentales y la Policía Preventiva reforzará la presencia en zonas residenciales debido a que muchas familias dejarán sus viviendas para desplazarse durante el asueto.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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