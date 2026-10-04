Más de tres pasajeros en la paila de un pick-up será motivo de sanción en feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- Los conductores de vehículos tipo pick-up deberán limitar a un máximo de tres las personas que transporten en la paila en el feriado Morazánico como parte de los operativos de prevención y seguridad vial que ejecutará la Policía Nacional en las principales carreteras del país.

La medida busca reducir el riesgo de lesiones y muertes en caso de accidentes de tránsito, debido a que las personas que viajan en la parte trasera de estos vehículos quedan expuestas y no cuentan con cinturones de seguridad ni elementos de protección.

El director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenín Giovanni Morel Andino, explicó que, aunque estos vehículos no fueron diseñados para transportar personas en la paila, se recomienda limitar la cantidad de pasajeros por la situación económica de muchas familias.

“Lo recomendable es tres, que no es lo correcto, pero sabemos que se mueven de un punto a otro, van familias, van amigos. Pero cada vez que hay una cantidad de personas, de dos, de tres, de quince personas, los más perjudicados son los que van en la paila”, consideró el director.

Morel Andino advirtió que los conductores que excedan esa cantidad de pasajeros serán sancionados durante los controles establecidos en las carreteras, debido al peligro que representa trasladar a varias personas en la parte posterior del vehículo.