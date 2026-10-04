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Semana Morazánica 2026: ¿lluvias durante el feriado? Esto prevé Cenaos

Lluvias, un respiro seco y un cierre inesperado. Cenaos detalla cómo estará el pronóstico del tiempo durante el feriado morazánico en todo el país

  • Actualizado: 04 de octubre de 2026 a las 12:27
Semana Morazánica 2026: ¿lluvias durante el feriado? Esto prevé Cenaos

El meteorólogo Luis Fonseca adelantó cómo estará el clima en el país durante el feriado morazánico.

Foto: Archivo EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Son miles de hondureños los que planean realizar turismo interno durante la Semana Morazánica 2026, por lo que las autoridades de Cenaos recomiendan echar un vistazo al pronóstico del tiempo que imperará en el territorio durante el asueto.

Según el pronosticador de turno, Luis Fonseca, entre lunes 5 y miércoles 7 de octubre, los mayores acumulados se esperan en el occidente, centro y sur del país. "La circulación de un sistema de baja presión favorecerá las precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, con mayores acumulados sobre las regiones sur-occidente, centro-sur y oriente del país", manifestó.

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Para los días jueves 8 y viernes 9 de octubre, el panorama cambiará. "Van a prevalecer las condiciones mayormente secas", explicó el experto de Cenaos.

Habrá, sin embargo, un matiz. "Nada más que el viernes se fortalecen los vientos del este. Esto permitirá algunas lluvias en la región norte y oriente del país", agregó Fonseca.

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Asimismo, se espera un fin de semana marcado por la presencia de lluvias en diversos puntos del país. "El sábado y domingo, últimos días del feriado morazánico, se esperan lluvias a nivel nacional, con mayores acumulados en el sur-occidente y sur, debido a la brisa del océano Pacífico", puntualizó.

En ese sentido, las autoridades instan a la población a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar incidentes, especialmente durante el despliegue por carretera hacia diversos puntos del país o el exterior durante estas fechas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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