Semana Morazánica 2026: ¿lluvias durante el feriado? Esto prevé Cenaos

Tegucigalpa, Honduras.- Son miles de hondureños los que planean realizar turismo interno durante la Semana Morazánica 2026, por lo que las autoridades de Cenaos recomiendan echar un vistazo al pronóstico del tiempo que imperará en el territorio durante el asueto. Según el pronosticador de turno, Luis Fonseca, entre lunes 5 y miércoles 7 de octubre, los mayores acumulados se esperan en el occidente, centro y sur del país. "La circulación de un sistema de baja presión favorecerá las precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, con mayores acumulados sobre las regiones sur-occidente, centro-sur y oriente del país", manifestó.

Para los días jueves 8 y viernes 9 de octubre, el panorama cambiará. "Van a prevalecer las condiciones mayormente secas", explicó el experto de Cenaos. Habrá, sin embargo, un matiz. "Nada más que el viernes se fortalecen los vientos del este. Esto permitirá algunas lluvias en la región norte y oriente del país", agregó Fonseca.