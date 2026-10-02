Estas son las áreas del IHSS que sí estarán trabajando durante la Semana Morazánica 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) confirmó qué áreas suspenderán sus labores durante el Feriado Morazánico 2026, por lo que los derechohabientes deberán tomar en cuenta estas disposiciones antes de acudir a realizar trámites o consultas. Entre los servicios que permanecerán habilitados están las áreas de emergencia del Hospital de Especialidades del IHSS en Tegucigalpa y del Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula.

También continuarán funcionando los servicios de hemodiálisis para los pacientes que tengan sesiones programadas durante los días del feriado, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus tratamientos.

Además, el IHSS también confirmó que los servicios subrogados a nivel nacional permanecerán disponibles durante el asueto para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas para los afiliados.

De igual forma, la Clínica Periférica No. 1, ubicada en el barrio Abajo de Tegucigalpa, brindará atención el sábado 10 y domingo 11 de octubre, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La institución recomendó a los derechohabientes organizar con anticipación sus citas y trámites, además de verificar cuáles servicios estarán disponibles antes de trasladarse a los establecimientos durante la Semana Morazánica.

Días libres y vuelta al trabajo

Las autoridades detallaron que, por disposición de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, se autorizó conceder asueto a todas las áreas administrativas y de salud a nivel nacional desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de octubre.