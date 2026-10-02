¿Cómo atenderá el IHSS durante la Semana Morazánica 2026? Estos son los horarios

Tegucigalpa, Honduras.- Los horarios de atención del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) durante la Semana Morazánica 2026 ya fueron detallados por las autoridades. Las autoridades detallaron que, por disposición de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, se autorizó conceder asueto a todas las áreas administrativas y de salud a nivel nacional desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de octubre.

¿Cómo se atenderá en las emergencias?

Para la atención de emergencias, las autoridades indicaron que estarán operando el Hospital de Especialidades en Tegucigalpa y el Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula. También se dio a conocer que permanecerán abiertas las áreas de Hemodiálisis para los pacientes que acuden a sus tratamientos durante esos días. En el caso de la clínica periférica ubicada en el barrio Abajo de Tegucigalpa, estará atendiendo de 7:00 AM a 7:00 PM durante el sábado y domingo 10 y 11 de octubre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “A todos los derechohabientes se les recuerda siempre portar su DNI y carné de afiliación de los menores de edad”, recordó el IHSS.

Para el lunes 12 de octubre, todo el personal administrativo y de salud regresará a sus horarios habituales. A los empleados del Gobierno se les concedió asueto a partir del lunes 5 de octubre y se reincorporarán a sus labores el lunes 12.