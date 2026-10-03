¿Qué servicios seguirán activos en el MP y CSJ durante el Feriado Morazánico?

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras varias instituciones públicas permanecerán cerradas durante el Feriado Morazánico 2026, el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial habilitarán servicios para atender a la población en las vacaciones.

En el caso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Unidad de Auténticas atenderá al público el lunes 5 de octubre, en un horario de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.

No obstante, la institución también recordó que los ciudadanos tienen disponible una plataforma en línea para solicitar y gestionar antecedentes penales y auténticas, en los casos en que estos trámites puedan realizarse por esta vía.

La alternativa permitirá efectuar las gestiones de forma remota, sin necesidad de presentarse personalmente en las instalaciones del Poder Judicial.

Además, la ventanilla de Banco Atlántida ubicada en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia también prestará servicio durante el lunes 5 de octubre.

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De esta forma, aunque las actividades de la institución estarán sujetas al asueto de la Semana Morazánica, la CSJ mantendrá habilitados estos servicios para los usuarios que necesiten realizar dichas gestiones.