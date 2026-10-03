¿Qué servicios seguirán activos en el MP y CSJ durante el Feriado Morazánico?

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras varias instituciones públicas permanecerán cerradas durante el Feriado Morazánico 2026, el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial habilitarán servicios para atender a la población en las vacaciones.
En el caso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Unidad de Auténticas atenderá al público el lunes 5 de octubre, en un horario de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.
No obstante, la institución también recordó que los ciudadanos tienen disponible una plataforma en línea para solicitar y gestionar antecedentes penales y auténticas, en los casos en que estos trámites puedan realizarse por esta vía.
La alternativa permitirá efectuar las gestiones de forma remota, sin necesidad de presentarse personalmente en las instalaciones del Poder Judicial.
Además, la ventanilla de Banco Atlántida ubicada en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia también prestará servicio durante el lunes 5 de octubre.
De esta forma, aunque las actividades de la institución estarán sujetas al asueto de la Semana Morazánica, la CSJ mantendrá habilitados estos servicios para los usuarios que necesiten realizar dichas gestiones.
Fiscalías de Turno las 24 horas
Por su parte, el Ministerio Público mantendrá activas sus fiscalías de turno durante toda la Semana Morazánica, con atención las 24 horas para recibir los casos que requieran intervención fiscal.
En Tegucigalpa, la población podrá acudir al Centro Integrado-CORE 7, Fiscalía de Turno, ubicado en el barrio Los Dolores.
Mientras que en San Pedro Sula, la atención estará disponible en el Centro Integrado-Primera Estación, Fiscalía de Turno, ubicado entre la primera y tercera avenida, décima calle.
La sede también brindará atención las 24 horas, por lo que los ciudadanos podrán acudir durante toda la Semana Morazánica si requieren asistencia fiscal.
El Ministerio Público recordó que las fiscalías de turno funcionan los 365 días del año, por lo que sus servicios permanecen disponibles incluso durante los períodos de asueto nacional.
Feriados
Para los empleados públicos, el Feriado Morazánico 2026 comenzará este lunes 5 de octubre y se extenderá hasta el viernes 9 de octubre, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Los días lunes 5 y martes 6 de octubre serán contabilizados a cuenta de vacaciones, mientras que el miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 corresponden al período establecido para la Semana Morazánica.
La disposición tiene como base el Decreto Legislativo 78-2015, mediante el cual se unificaron los feriados correspondientes al 3, 12 y 21 de octubre para conformar el denominado Feriado Morazánico.
En el caso del sector privado, el descanso comenzará el miércoles 7 de octubre a las 12:00 del mediodía y finalizará el sábado 10 de octubre a la misma hora, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).