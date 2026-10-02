Tránsito habilitará 198 puntos de control vial durante Semana Morazánica 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) habilitará 198 puntos de control vial a nivel nacional durante la Semana Morazánica, como parte de los operativos previstos ante el incremento de personas que se movilizarán hacia distintos destinos del país.
El director de la DNVT, Lenin Morell, explicó que los controles se distribuirán entre municipios y departamentos, además de operativos combinados para reforzar la presencia policial en los principales ejes carreteros.
“Tenemos 198 puntos de control a nivel nacional, ya sea municipios o departamentos, además de cuatro brigadas en los ejes carreteros que van a estar intermitentes, pueden estar en puntos fijos o pueden ser móviles, lo mismo con las unidades de patrullas de carreteras que van a estar realizando trabajos combinados”, aseguró Morell.
Principales carreteras
Entre los principales puntos contemplados por la DNVT figuran varios corredores utilizados durante los feriados nacionales.
En la carretera CA-5 se desarrollarán operativos permanentes de control de velocidad y pruebas de alcoholemia en tramos considerados clave, entre ellos Tegucigalpa-San Pedro Sula, Comayagua y Siguatepeque.
En la carretera CA-13 se instalarán puntos fijos y móviles de revisión en sectores de la zona norte y atlántica, incluidos lugares como Quebrada de Arena, Tocoa y los accesos a Puerto Cortés o Trujillo.
Mientras tanto, en la CA-11 y la zona occidental, los operativos se realizarán a la altura de subestaciones policiales, como la ubicada en Villami, Gracias Lempira, además de las salidas hacia Santa Rosa de Copán.
La Ruta Nacional RN-39 también contará con controles en la zona de Olancho, particularmente en municipios como San Esteban.
Ante el aumento previsto en el tránsito vehicular, Morell llamó a los conductores a revisar sus vehículos antes de emprender los viajes y respetar los límites de velocidad establecidos.
“No conduzca a exceso de velocidad, haga la revisión físico-técnica mecánica de su vehículo, no conduzca bajo los efectos del alcohol o cualquier otro tipo de sustancias", apuntó.
Además, recordó a la población la importancia de evitar conducir a alta velocidad, especialmente en los ejes carreteros, e instó a utilizar el cinturón de seguridad, ya que, en caso de un accidente, puede reducir el riesgo de sufrir lesiones físicas.
Movilización de 500 mil personas
Las medidas de control vial se implementarán en un contexto de alta movilidad durante la Semana Morazánica ya que alrededor de 500 mil personas se movilizarían por distintos destinos de Honduras durante el feriado, de acuerdo con las proyecciones de las autoridades de la Secretaría de Turismo.
“500,000 es la base en la expectativa”, afirmó Ehrler al referirse a la cantidad de personas que se espera que se movilicen durante el feriado.
Según el funcionario, el movimiento de visitantes podría beneficiar a hoteles, restaurantes, transporte, comercios, operadores turísticos y otros negocios relacionados con la llegada de turistas.