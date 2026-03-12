​Litoral Atlántico recibirá inversión de $180 millones para nueva carretera CA-13

Tegucigalpa, Honduras.- ​El sueño de una red vial moderna para el Litoral Atlántico ha pasado de la promesa a la realidad financiera.

El pleno del Congreso Nacional ratificó este jueves un segundo contrato de préstamo por un monto de 100 millones de dólares, destinados exclusivamente a la ejecución del "Proyecto de Gestión Resiliente para el Corredor Vial La Ceiba-Puerto Castilla".

Con esta nueva aprobación, el monto global para intervenir este eje estratégico asciende a casi 180 millones de dólares, una cifra sin precedentes para la zona norte del país.

​Este nuevo financiamiento, suscrito con la Asociación Internacional de Fomento (AIF), se complementa con los 79.8 millones de dólares aprobados previamente a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) del Reino de España.