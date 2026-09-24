Policía despliega 14 operaciones simultáneas de seguridad en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional (PN), mantiene 14 operaciones simultáneas en el Distrito Central, con allanamientos y puntos de control, como parte de las acciones para capturar a personas vinculadas a estructuras criminales. Los operativos se concentran en zonas del nororiente y sur de Tegucigalpa, donde los agentes realizan intervenciones y mantienen presencia en las rutas de acceso y salida para evitar que los sospechosos escapen de los sectores intervenidos. Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, informó que las acciones también se desarrollan en San Pedro Sula y en zonas rurales del departamento de Yoro.

Sin embargo, en el Distrito Central, las operaciones incluyen colonias como la Flor del Campo, la Venezuela y La Cantera, donde se han desplegado equipos policiales y se mantienen puntos de control. “Tenemos operaciones en las colonias Flor del Campo, La Venezuela, también por el lado de La Cantera, estamos posicionados ahí, tenemos un punto de control”, detalló Oseguera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Allanamientos y controles en la capital

Dentro de los perímetros intervenidos se ejecutan allanamientos que, según Oseguera, ya han dejado capturas. Sin embargo, afirmó que hasta finalizar las intervenciones brindarían un informe sobre los resultados. El funcionario indicó que las acciones están orientadas especialmente a la persecución de personas vinculadas a asociaciones terroristas.