Cortes de energía eléctrica programados para este viernes 25 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas que se quedarán sin fluido eléctrico este viernes 25 de septiembre.

En la lista se incluyeron sectores de San Pedro Sula, Atlántida y del Distrito Central.

Los cortes de energía eléctrica se deben a trabajos de mantenimiento en estas zonas y se prolongarán por más de cinco horas. A continuación, la lista completa: