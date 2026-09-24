Cortes de energía eléctrica programados para este viernes 25 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas que se quedarán sin fluido eléctrico este viernes 25 de septiembre.
En la lista se incluyeron sectores de San Pedro Sula, Atlántida y del Distrito Central.
Los cortes de energía eléctrica se deben a trabajos de mantenimiento en estas zonas y se prolongarán por más de cinco horas. A continuación, la lista completa:
San Pedro Sula, Cortés, de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.
Residenciales: Palencia, Salamanca, Villafranca, Villa Valencia y Altos de Valencia.
Distrito Central, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Miraflores Sur, Altos de Miraflores Sur, Lomas de Miraflores Sur y zonas aledañas.
Municipios de Atlántida, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Aldea El Pino (desde gasolinera hacia Tela), aldea de Caracas, aldea La Unión, aldea Monte Pobre, aldea El Bambú, aldea Cáceres, aldea El Gancho, aldea Orotina, aldea Saladito, aldea Camelias, aldea El Chorizo, San Francisco, colonia Hyde, escuela JFK, aldea San Francisco Viejo, aldea La Frutera, Cuarto Batallón de Infantería, aldea Santa Ana, Caicesa, aldea El Naranjal, La Masica, aldea La Cumbre, colonia Alemana, Pozo Sarco, Río Cuero, aldea Monte Negro, aldea Trípoli, colonia Los Indios, aldea Punta de Rieles, El Embarcadero, aldea Tierra Firme, aldea San Antonio, aldea Agua Caliente, aldea El Oro, aldea San Juan Benque, residencial Villa Real, San Juan Pueblo, Hidroeléctrica Los Laureles, Hidroeléctrica Contempo, colonia Brisas de América, aldea Siempre Viva, aldea Lombardia, aldea Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, aldea El Suspiro, aldea Los Cerritos, aldea San José, La Guadalupe, La Ensenada y Esparta.