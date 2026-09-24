Detienen a Kamoni, jefe regional del Cartel de Tepalcatepec buscado por EE UU

Ciudad de México, México.- Las autoridades mexicanas detuvieron en el occidental estado de Michoacán a Kamoni, identificado como jefe regional del Cartel de Tepalcatepec y requerido por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, país que ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares por información que permitiera su captura. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mexicano, Omar García Harfuch, informó este jueves que el operativo se realizó en el municipio de Tepalcatepec y fue resultado del intercambio de información con Interpol México y de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la operación participaron integrantes del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según las autoridades mexicanas, Kamoni es considerado “generador de violencia” en la región y está relacionado con la producción y distribución de drogas sintéticas, además de extorsiones contra empresarios del sector citrícola de Michoacán. El detenido contaba además con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Secretaría de la Defensa señaló que Kamoni operaba principalmente en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista y lo identificó como colaborador cercano de El Abuelo, señalado por las autoridades como jefe del Cartel de Tepalcatepec. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad también aseguraron armas y municiones, mientras que el detenido fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a instalaciones de la FGR en Ciudad de México, donde quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.